La Guàrdia Civil s'està onze hores als Mossos de Manresa gravant les converses de l'1-O

La Guàrdia Civil va entrar ahir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa per buscar-hi les comunicacions internes del cos català durant el dia del referèndum, de l'1 d'octubre. Els agents es van estar onze hores a l'interior de la comissaria manresana, copiant en un DVD totes les converses d'aquella jornada.



El cos policial espanyol va fer el mateix de forma simultània en vuit comissaries catalanes més, per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que investiga la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra a l'hora d'impedir les votacions als diferents col·legis electorals. En concret, la Guàrdia Civil va entrar ahir a totes les seus regionals dels Mossos d'Esquadra, excepte la de Lleida (comissaria que ja va ser inspeccionada fa uns dies per ordre d'un jutjat d'instrucció lleidatà).



A Manresa, l'objectiu de la visita era la sala de comandament de la Regió Policial Central, que enregistra les comunicacions policials internes de les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona.



Cap a les 9 del matí, cinc guàrdies civils de paisà i una secretària judicial van arribar a la comissaria dels Mossos de Manresa a l'interior de dos cotxes no logotipats. Els agents van demanar que se'ls aixequessin les barreres del pàrquing reservat per als vehicles dels Mossos d'Esquadra, per estacionar-hi també els seus cotxes.



Seguidament, van entrar a l'interior de la comissaria i van demanar accedir a les comunicacions internes de l'1-O de tota la Regió Policial de la Catalunya Central. A diferència d'altres comissaries catalanes (on el sistema per guardar les comunicacions és digital), a Manresa encara és analògic. Per aquest motiu, els guàrdies civils van haver de copiar en un DVD, una per una, cadascuna de les converses policials d'aquell dia.



Això va provocar que els guàrdies civils s'haguessin d'estar tot el dia a l'interior de la comissaria manresana (a diferència d'altres comissaries de Catalunya, d'on van marxar al cap de poques hores). Els guàrdies civils van abandonar la seu manresana cap a les 8 del vespre, amb la major part de la feina feta, però amb el compromís dels Mossos d'acabar-la avui i d'entregar-la al cos espanyol.



Durant el matí, alguns guàrdies civils van sortir de la comissaria manresana i van marxar en un dels dos cotxes, tot i que van retornar al cap de poca estona.



En total, la jutge Lamela va enviar ahir la Guàrdia Civil, com a policia judicial, al complex central d'Egara dels Mossos, a Sabadell, i a les comissaries regionals de Barcelona, Manresa, Girona, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, la Seu d'Urgell, Tortosa i Tarragona. Els agents hi van acudir amb el requeriment per obtenir les gravacions de les comunicacions per ràdio interna dels agents amb la sala de comandament. A la seu central de Sabadell, la Guàrdia Civil també va buscar correus electrònics del fins ara major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, vinculats al dispostiu de la policia catalana amb motiu del referèndum de l'1-O.