Un ferit i diversos atesos per intoxicació de fum en un incendi a Barcelona

Un incendi afecta aquest dimecres al matí un bloc de pisos a prop de la Ronda General Mitre a Barcelona. Segons fonts de l'Ajuntament de la capital catalana, el foc s'ha originat poc abans de les deu del matí en un 6è pis d'un edifici situat al carrer Saragossa, número 132, a tocar de la Ronda General Mitre.





Gran incendi a General Mitre/Ballester! pic.twitter.com/LBDqSEcLaU — Jordi Martí Galbis (@jmartigalbis) 1 de novembre de 2017

Les flames s'han estès a altres plantes i afecten tres pisos. Com a conseqüència, una persona ha resultat ferit per cremades importants i està essent atesa pel SEM i entre tres i quatre persones més també reben l'assistència dels serveis sanitaris per intoxicacions per fum i crisis d'ansietat, segons les mateixes fonts.La Ronda General Mitre ha quedat tallada al trànsit des de la plaça Lesseps en sentit Llobregat. Fins al lloc de l'incendi s'hi ha desplaçat nou dotacions dels Bombers de Barcelona, a més dels efectius del SEM i la Guàrdia Urbana. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 64 trucades arran de l'incendi.