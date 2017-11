El sí a la independència remunta i obté un suport del 48,7%, segons el CEO

El suport a la independència de Catalunya ha remuntat fins al 48,7% després del referèndum de l'1 d'octubre i la repressió policial, mentre que el no va retrocedir fins al 43,6%, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Respecte de l'enquesta del juny passat, el suport a independència ha crescut 7,6 punts i el rebuig ha caigut 5,8 punts a la pregunta «vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?». En l'anterior enquesta, el no se situava molt per sobre (49,4%) del sí (41,1%). I encara abans, en la del novembre del 2016, hi va haver un empat tècnic. Fins ara, el no s'havia situat per damunt del sí en els últims tres baròmetres.