Junqueras al The New York Times: «cal consolidar la República el 21-D»

El vicepresident Oriol Junqueras defensa en un article que publica aquest dimecres el 'The New York Times' que Catalunya no es farà enrere. En l'escrit, el vicepresident destituït pel govern espanyol defensa que la República catalana ha nascut amb la legitimitat dels vots a les urnes. Tot i així, ha afegit, que mai s'ha de renunciar a la votació com un mitjà per validar la república i ha apostat per preparar les eleccions del 21-D, que ha qualificat "d'essencials per consolidar la república". Junqueras defensa que no es pot permetre l'aplicació de l'article 155 i que cal seguir endavant malgrat els "obstacles" i ha admès que en la batalla de l'autodeterminació i el reconeixement de drets, "no es guanya a la primera". Junqueras també avisa que en les pròximes hores s'hauran de prendre decisions que no seran fàcils d'entendre.

Junqueras reivindica que no es pot permetre la intervenció de l'autonomia i denuncia que el govern espanyol "té la determinació d'interferir en els continguts de les escoles, controlar els mitjans de comunicació, posar les forces de la policia al seu servei, convertir el país en només una província més d'una Espanya dividida que no tolera la pluralitat nacional, aixafar la dissidència i liquidar qualsevol esperança de diàleg". Davant d'aquesta situació, el vicepresident veu "essencial" que es teixeixin "aliances sòlides" amb els actors socials i econòmics que volen construir un estat independent al servei dels ciutadans.

"Tot i els obstacles al nostre camí, hem de tirar endavant. No podem renunciar al vot com a mitjà per validar la república, i nosaltres hem de preparar les futures eleccions que seran essencials per la consolidació d'aquesta república", ha defensat en referència al 21-D.

Davant "l'atac" del 155, Junqueras creu que s'han de "recompondre les forces, perseverar i no dubtar que, amb l'actitud pacífica que sempre han demostrat els catalans, es continuarà avançant tant lluny com decideixin els catalans".

Junqueras també es mostra molt crític amb l'actitud del govern espanyol i l'acusa de fer un ús indiscriminat de les porres per intentar impedir l'1-O. En aquest sentit, també ha retret que l'executiu espanyol "persegueixi representants dels ciutadans i s'imposi amb la força bruta".