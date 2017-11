La jutge cita a declarar demà i divendres el Govern i la mesa

La jutge Carmen Lamela ha citat per a demà i divendres com a investigats Carles Puigdemont i els 13 exconsellers del Govern contra els que dilluns es va querellar la Fiscalia a l'Audiència Nacional per delictes de rebel·lió, sedició, malversació i altres connexos.



Forcadell també declararà



El magistrat Pablo Llarena estableix les citacions a partir de les 09.30 h de dijous, i els recorda que compareixeran en qualitat d'investigats, de manera que han d'assistir al Suprem acompanyats d'un advocat. És la primera decisió que adopta després que la Sala d'Admissions del Tribunal Suprem s'hagi declarat competent per instruir la causa per rebel·lió, sedició, malversació de fons i delictes connexos i hagi determinat que també podrà investigar altres causes obertes contra Forcadell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si així ho estima oportú el jutge instructor.



I si Puigdemont s'hi nega?



