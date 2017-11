L'executiu central destitueix tots els delegats del Govern

El Govern va acordar ahir suprimir tres organismes de la Generalitat que havien assessorat Carles Puigdemont en el procés sobiranista i va anunciar la destituciió dels delegats territorials de l'executiu català, així com del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Su-nyer. Entre els destituïts hi ha també la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i la de l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós. Els altres delegats destituïts són el de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.



El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va ser l'encarregat d'explicar des de Barcelona els acords adoptats pel Consell de Ministres, relacionats amb la convocatòria de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre.



En concret, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret pel qual es disposa, en virtut de les mesures en aplicació de l'article 155 de la Constitució, relacionades amb l'«organització de la Generalitat de Catalunya» i el «cessament de diferents alts càrrecs» de l'administració catalana.



En primer lloc, es va acordar la «supressió» de la Secretaria per al desenvolupament de l'autogovern, l'Oficina per a la millora de les institucions d'autogovern i la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'autogovern.



A més, es va acordar la destitució del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Juncà, nomenat la setmana passada pel Govern, i també ha estat destituït el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer, que va ser magistrat del Tribunal Constitucional i va presidir, ja en època de govern d'Artur Mas, el Consell Nacional per a la Transició Nacional, a part dels delegats territorials.



D'altra banda, el Govern espanyol considera que el més destacat de les declaracions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és que assumeix, reconeix i respecta les eleccions convocades del 21-D d'acord amb la legalitat vigent, la Constitució i l'Estatut. Així ho va exposar Millo en la conferència de premsa que va oferir a Barcelona per informar de les decisions adoptades en el Consell de Ministres celebrat al Palau de la Moncloa per aprovar diverses qüestions de tràmit d'aquests comicis.



Millo va recalcar que el més rellevant de les paraules de l'expresident és aquest reconeixement i respecte als comicis del 21-D, encara que també va precisar que és obvi que hagi de respectar aquestes eleccions.



Després de convidar a participar-hi, va considerar que Puigdemont havia protagonitzat un «serial» de declaracions insòlites i inèdites. Per a Millo, totes les idees són legítimes sempre que s'adeqüin a la legalitat vigent, de la mateixa manera que els resultats de les eleccions sempre han de ser respectats. Aquesta legalitat, va fer ressaltar, és la regla bàsica de la convivència i la que es defensa des del Govern. I espera que el 21-D tots els catalans puguin emetre el seu vot de forma legal, democràtica, lliure i transparent, i decidir el futur que volen per a Catalunya. Després de l'elecció del nou Parlament és quan, va recalcar, que es determinaran els consensos que hi pugui haver en funció de la seva composició.