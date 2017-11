El PDeCAT retreu a ERC que no els hagi proposat un pacte al Bages

El PDeCAT al Bages ha retret a Esquerra que no hagi fet cap moviment per establir un nou pacte de govern entre totes dues forces al Consell Comarcal, després que dilluns els republicans anunciessin el trencament de l'acord amb el PSC, i que davant d'aquest nou escenari hagin optat per governar en minoria, només amb el suport d'un únic conseller d'ICV.



En una nota feta pública aquest dimarts, el PDeCAT lamenta que «el grup comarcal d'ERC obviï el procés d'independència que viu el nostre país i opti per governar en minoria i amb molt poca estabilitat per tirar endavant projectes».



La formació, que és a l'oposició al Consell Comarcal del Bages posa en relleu que en el darrer ple el seu grup i ERC van entrar una moció conjunta sol·licitant l'aturada de la suspensió de l'autonomia de Catalunya, «que fou aprovada amb el suport de la majoria de grups i a la qual el PSC va votar en contra i ICV es va abstenir en el punt on es donava suport a fer efectiu el mandat resultant del dia 1 d'octubre».



Segons el comunicat, el PDeCAT esperava que després que ERC trenqués el pacte amb el PSC al capdavant del Consell Comarcal, els republicans moguessin fitxa «en favor de construir un govern comarcal fort i sòlid, que estigués al costat dels moments històrics que vivim com a país». «Malauradament», afegeixen, «hem pogut constatar que ERC, no tan sols va tard, sinó que perd un cop més l'oportunitat de fer un Consell que sigui el reflex social i polític de la nostra comarca».



És en aquesta línia que retreu que ERC opti per «un pacte en minoria amb el grup comarcal d'ICV, qui després de la declaració d'independència de divendres passat, el mateix i únic conseller comarcal d'ICV va fer unes declaracions en què deia que era un dia trist per a Catalunya».



El PDeCAT al Bages ho rebla dient que «creiem que des de totes les institucions hem d'actuar en clau de país també, i per això, ens cal un Consell ferm i unit amb el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Govern de la Generalitat i amb el procés d'independència».