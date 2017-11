Reactiven el web sobre el mandat de Carles Puigdemont en un nou domini

El web que recull tota la tasca realitzada per Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, tancat en virtut de l'aplicació de l'article 155, ha estat reactivat en un nou domini. Tant la seva pàgina com les del Govern havien estat desactivades dimarts a la nit, de tal manera que si s'intentava accedir a president.cat i govern.cat apareixia un missatge indicant que no es trobava l'adreça. Des d'aquest dimecres, però, la pàgina web de Puigdemont torna a estar operativa, però s'hi ha d'accedir a través de l'adreça president.exili.eu. El web mostra algunes de les notícies més destacades del mandat de Puigdemont, en especial a l'entorn dels atemptats a les Rambles de Barcelona i al Passeig Marítim de Cambrils del 17 d'agost passat.