Anticorrupció demana al Suprem que mantingui les penes de les targetes 'black'

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al Tribunal Suprem que rebutgi els recursos dels 65 acusats per l'ús de targetes opaques de Caja Madrid, en un escrit en el qual refuta els arguments de tots ells. El document rebutja totes les tesis dels condemnats, inclosos els dels expresidents Miguel Blesa, mort el 19 de juliol i condemnat a sis anys de presó, i Rodrigo Rato, condemnat a quatre anys i mig, tot i que admet que es redueixin les penes de quatre: Francisco José Moure, Antonio Cambra, Gabriel Moreno, Santiago Javier Sánchez i Ramón Ferraz.

La Fiscalia sintetitza tres arguments exposats en els recursos, l'absència de proves de càrrec que justifiquin la condemna, la impugnació de les fulles d'Excel que contenien les despeses i el desconeixement que l'ús de les vises era il·lícit. La Fiscalia assenyala que «sostinguin el que sostinguin els recurrents», consellers i directius comptaven «amb coneixements que superen els de l'home mitjà, almenys, en l'àmbit bancari». Però cap va mostrar curiositat per l'«opac entramat», ni es va molestar a comprovar «per si mateix» que no s'incloïa en la seva nòmina i no es declarava a Hisenda.