Concentracions a les 19 h davant dels ajuntaments en un dia que també s'han fet aturades als centres de treball

Per tercera vegada, aquest dijous s'han viscut concentracions i aturades a les 12 hores davant d'empreses i edificis públics. En aquesta ocasió, però, la crida de l'ACN i Òmnium era per rebutjar el procés judicial contra el Govern destituït pel 155 i part de la mesa del Parlament, tots ells citats a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem, respectivament. La Fiscalia General de l'Estat els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons.



El manifest de l'entitat sobiranista amb motiu de l'aturada denuncia que no són investigats per haver fet que la policia utilitzi la violència o per haver robat sinó per haver complert amb el programa electoral. L'ANC també ha convocat a les 19 hores d'aquesta tarda una concentració davant del Parlament i els ajuntaments de les principals ciutats catalanes.





Aturada davant l'Ajuntament de Manresa

Unes 150 persones es concentren a la plaça Major de #Manresa com a mostra de suport als membres del Govern i del Parlament pic.twitter.com/Ob9cKSOddU — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 2 de noviembre de 2017

Les sirenes sonen al parc de Bombers de Manresa

Concentració a Súria

En el manifest, ANC i Òmnium han tingut un record per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart: "Ens en recordem, de vosaltres, i volem que torneu a liderar el carrer!".Treballadors de l'Ajuntament i veïns del municipi s'han concentrat aquest migdia davant l'edifici consistorial per mostrar el seu suport als membres del Govern de la Generalitat i la Mesa del parlamentLa concentració responia a una convocatòria de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en el conjunt de Catalunya, entre d'altres entitats.L'alcalde Josep Maria Canudas ha explicat els motius de la concentració com a. El batlle surienc també ha tingut paraules de record per als presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, empresonats des del passat 16 d'octubre.