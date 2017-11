Carme Forcadell, a la sortida del Suprem: 'Tornem a casa'

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha celebrat aquest migdia que els membres sobiranistes de la mesa de la cambra tornin 'a casa' i ha mostrat tot el seu 'suport' als consellers destituïts del Govern que han declarat avui davant l'Audiència Nacional.



Els exmembres del Govern i sis integrants de la Mesa del Parlament han estat citats avui a declarar com a imputats per delictes de rebel·lió, sedició i malversació, encara que l'expresident Carles Puigdemont i quatre dels seus consellers estan fora d'Espanya i han anunciat que no acudiran a la cita judicial.



'Tornem a casa. Gràcies a tots i totes per la feina, el suport i l'esforç. Tot el suport als consellers que declaren a l'Audiència Nacional', ha dit Forcadell en un missatge en el seu compte personal de Twitter.





El jutge del Suprem Pablo Llarena ha ordenat, a instàncies de la Fiscalia, vigilància policial per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als altres cinc investigats en aquest tribunal fins que declarin el dia 9 de novembre.