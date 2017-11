La CUP crida els ciutadans a sortir al carrer

La CUP ha fet una crida a la ciutadania perquè surti al carrer com a resposta a l'empresonament de vuit membres del Govern destituït per l'executiu de Mariano Rajoy en relació amb una investigació per delictes de rebel·lió, sedició i malbaratament de fons públics. "No defallirem fins a aconseguir la llibertat plena del poble català", afirma la formació en un comunicat.

Després de solidaritzar-se amb els consellers i les seves famílies, la CUP constata "un cop més" que l'estat espanyol "no és una democràcia real", que "empresona amb base a les idees i posicionaments polítics" i que té una "voluntat clara d'imposar un càstig col·lectiu als independentistes".

També afirma que l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem "no són òrgans independents" i que "funcionen com a braç executor" del govern espanyol.

Per tot plegat, la formació exigeix la "llibertat immediata" de "tots els presos polítics" i l'absolució de totes les persones encausades durant aquests dies: "No descansarem fins a tenir-los a casa", afirmen.

Finalment, la CUP emplaça "tota la ciutadania" a sortir al carrer i manifestar-se en contra de la "clara vulneració" de drets i llibertats i a "no normalitzar la situació de repressió" per part de l'estat espanyol.

"No defallirem fins a aconseguir la llibertat plena del poble català", acaba el comunicat.