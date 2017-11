EN DIRECTE: Els membres del govern de Puigdemont declaren a l'Audiència Nacional

Els membres del govern de la Generalitat destituït que es troben a l´Estat –tots menys Carles Puigdemont, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Antoni Comín i Clara Ponsatí- han començat a arribar ja a l´Audiència Nacional, on estan citats a declarar a partir de les 9 del matí davant la jutgessa Carmen Lamela, que els investiga per suposats delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons i delictes connexos.

Lamela, que és la mateixa jutgessa que va dictar presó provisional per als presidents de l´ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra el Govern destituït aquest dimarts, només 24 hores després de la seva presentació. Ho va fer en paral·lel al Tribunal Suprem, que ha citat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la Mesa també aquest dijous a partir de les 09.30h.

EN DIRECTE

11.02 h - Santi Vila declara durant 45 minuts



La jutgessa de l´Audiència Nacional Carmen Lamela ja ha donat per concloses les compareixences dels consellers destituïts Turull, Rull, Borràs, Forn i Vila, i té a la sala de declaracions un sisè conseller, segons informen fonts de l´Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que de tots, el conseller d´Empresa, Santi Vila, és qui ha estat més estona davant Lamela: 45 minuts. La resta de consellers –que tret de Vila comparteixen advocat- només han contestat les preguntes de la defensa

10.47 h - El Suprem suspèn la declaració de la Mesa del Parlament



El Tribunal Suprem ha suspès aquest matí la declaració dels membres de la Mesa del Parlament, a petició dels advocats de la defensa, que ha al·legat que el poc temps amb que es va comunicar la citació ha impossibilitat poder preparar les intervencions. Els membres de la Mesa estan citats, ara, per al proper dijous 9 de novembre.

10.33 h - Els consellers només responen als seus advocats



Fins ara, els consellers destituïts que avui han anat a declarar a l'Audiència Nacional només han respost a les preguntes plantejades pels seus advocats, una estratègia que sembla que seguiran la resta de membres del Govern de Carles Puigdemont. Segons les primeres fonts, l'únic que se saltaria aquesta opció és l'exconseller d'Empresa Santi Vila, que ha comparegut acompanyat de l´advocat Pau Molins –i no Jaume Alonso Cuevillas, com la resta del govern cessat- i no s´ha desplaçat tampoc a l´Audiència en els vehicles de la resta de consellers.

10.25 h - La Fiscalia demanarà l'ordre de detenció internacional per Puigdemont



La Fiscalia demanarà a la jutgessa que emeti una ordre internacional de detenció contra Carles Puigdemont i els quatre membres del seu govern que es troben actualment a Brussel·les, segons avancen diversos mitjans.

10.20 h - Rull, el segon en comparèixer



La jutgessa de l´Audiència Nacional Carmen Lamela pren declaració al conseller cessat de Territori i Sostenibilitat Josep Rull. Ho fa després que la compareixença de menys de mitja hora del conseller de Presidència, Jordi Turull, que podria haver contestat només les preguntes del seu advocat.

10.15 h - Turull obre la ronda de declaracions



El conseller de Presidència cessat, Jordi Turull, ha estat el primer membre del govern de Carles Puigdemont que ha comparegut davant la jutgessa de l´Audiència Nacional Carmen Lamela, que l'investiga–juntament a tot el consell de govern- per delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons i connexes. Turull ha comparegut davant Lamela a les 09.50 i segons fonts de l'Audiència Nacional, la jutgessa havia donat per acabada la seva declaració a les 10.15h. Ha arribat a l´Audiència Nacional acompanyat dels consellers cessats Rull, Mundó, Romeva, Turull, Bassa, Forn i Borràs. Prèviament ho havia fet el vicepresident Junqueras, i després d´ells, en solitari i acompanyat del seu advocat, Santi Vila. Lamela no ha concretat encara l´ordre de les declaracions ni se preveu escoltar tots els consellers abans d´adoptar algun tipus de decisió sobre mesures cautelars.

9.48 h - Puigdemont, Comín, Serret, Puig i Ponsatí es queden a Brussel·les



El president Carles Puigdemont i els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí són a Brussel·les, i aquest dijous no han viatjat a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional, on se'ls acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Puigdemont i els quatre consellers són, doncs, el grup final de representants del govern destituït que es queden a Brussel·les, segons han confirmat fonts properes a ells.

9.21 h -Forcadell entra a la seu del Tribunal Suprem



La presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell arriba a la seu del Tribunal Suprem. Ho ha fet en solitari i enmig d'unes fortes mesures de seguretat. Un vehicle escortat per furgonetes de la Policia Nacional s'ha aturat davant d'un dels accessos secundaris del tribunal.

9.14 h - Els membres de la Mesa del Parlament ja són al Suprem



Els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya han arribat a primera hora del matí a la seu del Tribunal Suprem, on hauran de prestar declaració. Enmig de la comitiva no hi havia la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, que s'espera que arribi en breus moments. Sí que ho han fet, en canvi, Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

8.56 h - Santi Vila arriba després del grup



Minuts després de l'arribada del gruix de consellers destituïts ho ha fet l'exconseller d'Empresa Santi Vila, que va dimitir hores abans de la declaració d'independència. Per aquest motiu, la fiscalia ha rebaixat la petició de mesures en la seva contra.

8.50 h - Romeva, Rull, Turull i Forn arriben al tribunal

Santi Vila, acompanyat pel seu advocat, arribant a l'Audiència Nacional. FOTO: ACN



A falta d'uns deu minuts per l'hora prevista per l'inici de les declaracions, més membres del govern de Puigdemont han arribat a la seu de l'Audiència Nacional. Entre el grup hi ha els conselleres Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Meritxell Bassa. Alguns d'ells a més, ho han fet lluint el tradicional pin de membres del Govern a la solapa de les seves americanes.

8.12 h - Oriol Junqueras, el primer en arribar

Els membres del Govern destituït arribant al tribunal. FOTO: ACN



El primer en entrar al recinte ha estat el líder d´ERC i vicepresident destituït, Oriol Junqueras, que ha arribat a les 8:10 hores del matí. La jutgessa Lamela encara no ha aclarit l´ordre de les compareixences i haurà de determinar també com actua respecte al president Puigdemont i la resta de consellers destituïts que es troben a Brussel·les, i si emet o no una euroordre per a la seva extradició a l´Estat.

Els arguments de la fiscalia

De fet, a la interlocutòria per la que accepta la causa, la magistrada dona per bons els arguments de la Fiscalia i assegura que la querella interposada pel Fiscal General de l´Estat, José Manuel Maza, es "basa en fets objectius" que recullen des de la resolució aprovada al Parlament el novembre del 2015 (que marcava l'anomenat full de ruta) fins a la declaració d'independència del 27 d'octubre. Lamela també inclou a la resolució referències a les manifestacions promogudes per ANC i Òmnium, que "actuaven com a braç civil de l'alçament impulsat pels independentistes".

Lamela afirma que a la querella s'exposen "de manera seriosa, racional i lògica" els fets que porten a la fiscalia a fer la qualificació inicial del delicte de rebel·lió. "Tal i com venen relatats els fets a la querella no es pot excloure, en aquest moment, el seu caràcter delictiu ni la intervenció en ells dels querellats", afirma la magistrada.

Apunta també que, tot i les resolucions del TC, el Govern va "continuar impulsant mesures necessàries per a la declaració d'un estat independent en forma de república". Ho van fer, sosté "valent-se de la majoria parlamentària" i amb el suport també "de les associacions independentistes".



Mesures cautelars



A la interlocutòria per la que va admetre la querella de la Fiscalia, la magistrada ja va avançar que imposarà mesures cautelars adduint que "existeixen factors per determinar l'adopció de mesures cautelars de caràcter real". Fa referència al risc de fugida i recorda "la necessitat que hi hagi mesures cautelars en el procés penal" en dos supòsits: si un procés penal té una durada molt llarga o si "l'actitud de la persona afectada pel procés que, si és culpable o així se sent, té una tendència natural que el portarà a realitzar actes que dificultin o impedeixin que el procediment penal compleixi la seva finalitat".



6,2 milions de fiança



A més, tal com demanava la Fiscalia, Lamela va donar a tots els membres del govern de Puigdemont tres dies perquè dipositin, de manera solidària, una fiança de 6.207.450 euros, la mateixa quantitat que sol·licitava la fiscalia. Si no aporten els diners, es procedirà a embargar-los els béns. Segons la jutgessa "són tals la gravetat i la complexitat dels fets aparentment delictius en el present procés que ara s'inicia, i com que el judici oral no es troba en absolut proper, que això justifica l'assegurament de les responsabilitats sobre les quals recauen les sospites", recull la interlocutòria. Per això, justifica la petició de la fiança de 6,2 MEUR. "Ha de considerar-se raonable i prudent adoptar mesures cautelars que assegurin les responsabilitats pecuniàries que puguin finalment decretar-se en la present causa", justifica.