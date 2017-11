Forcadell i els cinc membres sobiranistes de la Mesa surten del Suprem entre crits de 'Llibertat'

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la Mesa han abandonat el Tribunal Suprem entre crits de 'Llibertat' i 'No esteu sols'. Han estat dins l'edifici unes dues hores i mitja i han sortit després que el jutge Pablo Llanera hagi accedit a ajornar les declaracions, tal i com han sol·licitat les seves defenses. Tots hauran de tornar el proper 9 de novembre i, mentrestant –i a petició de la Fiscalia- el Suprem ha acordat que estiguin sota vigilància policial.

A les portes, un nodrit grup de diputats, senadors i càrrecs electes de PDeCAT, ERC, En comú Podem, Podem i la CUP han donat suport als sis investigats. Entre aplaudiments i crits de 'Llibertat', tots sis han abandonat l'edifici judicial en diferents vehicles.

La primera en sortir ha estat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha marxat amb el mateix vehicle oficial que l'ha portat a les nou d'aquest matí. Després, ho han fet la resta d'investigats: Joan Josep Nuet, Anna Simó, Lluís Guinó, Lluís Corominas i Ramona Barrufet. Entre un fort desplegament policial per evitar que un grup de reduït de manifestants els pogués increpar, tots cinc han sortit i s'han acostat on hi havia el grup de polítics que els donava suport. Després d'un breu intercanvi d'abraçades i mostres de suport, han marxat en dos taxis.