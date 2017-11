García Albiol amenaça de mantenir l'aplicació del 155 després del 21-D

El líder del PPC, Xavier García Albiol, va assegurar ahir que si una majoria independentista guanya les eleccions del 21-D el Govern respectarà el resultat mentre actuïn dins de la legalitat, però que en cas que es col·loquessin «al marge de l'estat de dret» l'article 155 seguiria vigent.

Espanya és una democràcia i s'han acceptat «sempre» els resultats electorals, «agradin o no» al Govern de torn, va dir ahir Albiol en una entrevista a La Sexta, on va mostrar la seva confiança que seran els unionistes i no els independentistes els que obtinguin la majoria.

«Si hi ha majoria independentista, que insisteixo que no es produirà, si decideix actuar d'acord a la legalitat l'haurem de respectar, si decideixen seguir avançant al marge de l'estat de dret, doncs està en aquests moments vigent l'article 155 i no veig per què hauria de deixar d'estar-ho», va afirmar Albiol.

Segons el baròmetre publicat ahir pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, Junts pel Sí (JxSí) i la CUP mantindrien la majoria absoluta en escons, encara que no en vots, en unes noves eleccions al Parlament.

El candidat del PPC a les eleccions del 21 de desembre va negar que aquests comicis siguin plebiscitaris i va afegir que davant una situació tan convulsa les enquestes no permeten ajustar-se «mínimament» a la realitat.

Albiol va preveure una «participació rècord» en els comicis, als quals, segons el dirigent del Partit Popular, acudiran a votar «en massa» aquells que tradicionalment no voten a les autonòmiques i sí que participen a les eleccions generals.

«Aquells que apostem per la convivència, el constitucionalisme, crec que som majoria a Catalunya, a diferència del que asse-nyala aquesta enquesta de la Generalitat», va dir Albiol.

Segons el dirigent del PPC, la seva formació sempre estarà oberta a considerar qualsevol opció que garanteixi un canvi polític a la Generalitat, però sobre acords previs amb Ciutadans «no hi ha debat», després que el seu líder, Albert Rivera, assegurés que es presentarien «sols» als comicis.

Sobre una possible aliança amb un PDeCAT moderat, Albiol va assegurar que «no es refia» de l'exconseller d'Empresa Santi Vila, de qui va recordar que va votar les lleis de transitorietat i de referèndum anul·lades pel Tribunal Constitucional, encara que dimitís un dia abans de la declaració unilateral d'independència.

De Santi Vila, que s'ha postulat per ser el candidat d'aquest partit el 21-D, va dir que és «corresponsable» del procés independentista i ha censurat que qui «salta del vaixell poques hores abans de l'hora de la veritat» es presenti com a moderat.

El líder del Partit Popular a Catalunya també va assenyalar que la presència de Carles Puigdemont a Brussel·les el preocupa «gens o molt poc», ja que en el que la gent està interessada és a «tornar a la normalitat», segons Albiol.