Albiol qualifica Puigdemont «d'irresponsable»

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, assegura que l'ordre de presó incondicional contra els vuit consellers destituïts "no és agradable" però "posa en evidència" que la vida política catalana porta dos anys en "una situació del tot inadmissible des del punt de vista de la convivència, jurídic i de respecte a la legalitat". En aquest sentit, Albiol demana "respecte" per les decisions dels jutges i afirma que són independents de les decisions polítiques. El líder popular també ha qualificat d'"irresponsable" l'actitud de Carles Puigdemont: "Ell sabrà què fa. La història l'està posant al seu lloc i desitjo que hagi de rendir comptes amb la justícia per tot el dolor i el mal que ha provocat a Catalunya", ha etzibat. Albiol ha iniciat també la campanya de cara al 21-D i assegura que les eleccions seran clau per "recuperar la normalitat".

Amb vista a les pròximes eleccions autonòmiques convocades des del govern espanyol, Albiol assegura que l'actual situació judicial, així com la tensió que això pugui generar al carrer "no influirà" en l'objectiu dels populars de recuperar aquesta "normalitat". Per Albiol caldrà fer esforços per "generar confiança" i fer que les empreses tornin a Catalunya.

"Es tracta de recuperar aquesta normalitat que durant dos anys no hem tingut a Catalunya. Es tracta de que existeixi un govern el 21 de desembre que tingui la prioritat de que les empreses tornin i de teixir la societat catalana i qui millor pot fer-ho és el PP", ha insistit Albiol.