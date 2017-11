L'alcaldessa de Barcelona assegura que «fa falta política, no venjança»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va rebutjar ahir la possible entrada a la presó de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus 13 consellers, que la Fiscalia es planteja demanar per les acusacions de rebel·lió, sedició i malversació que pesen sobre ells. En un missatge al seu compte de Twitter, l'alcaldessa va advocar per «confrontar la irresponsabilitat» del Govern de Junts pel Sí «en les urnes amb arguments» i no a la presó. «Fa falta política i no venjança», ha defensat la líder dels comuns.

Segons fonts fiscals, la Fiscalia podria demanar l'ingrés cautelar a la presó en les vistes per a l'adopció de mesures cautelars que Lamela ja preveu en la seva resolució celebrar aquests dies després de l'interrogatori dels investigats.

Aquesta petició podria sustentar-se en el risc de fugida, atesa la gravetat de les penes –fins a 30 anys de presó per rebel·lió–, i de reiteració delictiva.