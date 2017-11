L'anunciada destitució de Vilagrà com a delegada no s'ha publicat encara al BOE

Laura Vilagrà inicialment acudirà avui al seu despatx de la Delegació del Govern de la Catalu-nya Central, a Manresa, amb la incertesa de saber si hi podrà treballar amb normalitat o li arribarà l'ordre de cessament que, segons va explicar el delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, s'havia acordat en la reunió extraordinària del Consell de Ministres de dimarts a la tarda. L'ordre, fins ahir a la nit, no li havia arribat directament i tampoc no havia estat publicada al BOE.

Vilagrà es va mostrar ahir extremadament prudent a l'hora d'explicar com afrontaria el dia d'avui. La suposada destitució la va conèixer per una roda de premsa que va oferir Millo després de la reunió del Consell de Ministres quan ella ja havia deixat l'oficina.

Fonts de l'entorn de Vilagrà van explicar ahir que la política santpedorenca viu amb màxima preocupació el moment, i que està especialment atenta a tot el que pugui passar avui i demà amb les declaracions davant de la justícia de la mesa del Parlament i de l'executiu, president i 13 consellers, de la Generalitat. Les declaracions davant de greus acusacions es poden allargar dos dies.