Els membres de la mesa i alguns consellers diuen que avui aniran a declarar

Els membres de la mesa del Parlament aniran avui al Tribunal Suprem després de rebre ahir les citacions per la querella presentada per la Fiscalia, que els acusa de rebel·lió, sedició i malversació. Unes 200 persones –tant independentistes com espanyolistes– els van acomiadar ahir des de l'estació de Sants de Barcelona.

La concentració havia estat convocada per l'ANC, però poc després es va desconvocar per desig exprés dels afectats. Tot i això, la gent es va concentrar igualment, en alguns casos amb estelades i d'altres amb banderes espanyoles. A les cinc de la tarda encara no havia arribat ningú, però poc després van aparèixer Anna Simó i Joan Josep Nuet, que van ser aclamats al crit de «no esteu sols» i van pujar al tren d'alta velocitat en direcció a Madrid. Alguns espanyolistes els van seguir per dins l'estació, però els manifestants independentistes i els Mossos van impedir que s'hi acostessin. Els convocats per l'ANC van cantar Els segadors, mentre els unionistes cridaven visques a Espanya. Entre els concentrats hi havia l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa.

L'exsecretari tercer de la mesa del Parlament i diputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet (EUiA), va denunciar que més que perseguir fets aquesta querella és una «causa general» que té una «intenció política». «Creiem que el que hem fet no és un delicte, no és un acte criminal, és un acte democràtic que en tot cas es pot discutir com totes les coses», va afegir.



«No pensem fugir»

El diputat de Catalunya Sí que es Pot també espera que no s'adoptin mesures cautelars perquè, va dir, «evidentment no estem pensant en fugir», ni faran cap acció que s'interposi en el procés judicial. Tot i això, va considerar que l'actitud de Carles Puigdemont de no presentar-se a declarar a l'Audiència Nacional pot fer que la resta de citats acabin en presó preventiva. «D'alguna manera, està mostrant que el camí d'escapar-se és possible. És un veritable despropòsit i una veritable irresponsabilitat», va assenyalar, i va afegir que «quan la justícia et cita, has de donar la cara». «El que ara Catalunya necessita és que donem la cara», va reblar, i va confiar que el «desconcert» que ha creat l'actitud del Govern en les últimes setmanes acabi i s'expliqui què està passant.

Andreu Van den Eynde, advocat de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va manifestar que anirà a la citació «amb el convenciment que la seva feina ha estat sempre respectuosa amb els principis democràtics i la defensa de la institució parlamentària». «Estem convençuts que hem de triomfar en aquest procediment», va afirmar Van den Eynde, que va afegir que la urgència amb què es fa la citació té com a efectes jurídics la «indefensió», i així ho denunciaran a través dels recursos pertinents.

«Tenim el convenciment de l'actuació correcta i en defensa de la legalitat i la democràcia per part de la mesa del Parlament i és el que defensarem a Madrid», va asseverar l'advocat. Van den Eynde va manifestar que «no és habitual» que la citació, que van lliurar els Mossos d'Esquadra, es realitzi en tan poc temps, i va indicar que aquest fet «té repercussions en el dret de defensa», de manera que articularan les impugnacions corresponents.

De les possibles mesures cautelars, Van den Eynde va assenyalar que «no existeix risc de fuga» quan algú està en territori de la UE, i que hi ha instruments jurídics i de «reconeixement mutu» entre les legislacions europees. «Avui dia és més difícil que et trobin en el teu territori que fora», va afegir, i «no ens sembla cap estratègia de situar-se fora de la jurisdicció si algú es manté dins del territori de la Unió, on hi ha llibertat de circulació».



Junqueras també hi anirà

Els consellers destituïts que són a Catalunya també van rebre ahir la citació per declarar, i alguns ja van anunciar que ho faran. Un és Oriol Junqueras. «He rebut la notificació. L'estat de dret i la democràcia espanyola és això? Treballem entre tots els demòcrates per restaurar la democràcia», va afirmar a Twitter. Altres consellers que són a Catalunya, com Raül Romeva, Carles Mundó i Josep Rull, van confirmar que també aniran a l'Audiència Nacional. Alguns se'n va fer ressò a Twitter. Romeva, per exemple, va escriure: «A les 10:45 d'avui he rebut la citació per comparèixer en menys de 24h a l'Audiència Nacional. Estat de dret? Consciència molt tranquil·la». Aquesta va ser la mateixa fórmula, amb les frases gairebé exactament iguals, utilitzada per Jordi Turull per anunciar també a Twitter que havia rebut la citació. Turull, però, va posar «Estat de dret» sense interrogants, malgrat que va tancar igualment el tuit amb l'expressió «Consciència molt tranquil·la».



Fiscalia estudia demanar presó

Segons informava ahir El Confidencial , la Fiscalia estudia demanar presó preventiva davant el risc de fugida per a tots els imputats excepte l'exconseller Santi Vila, que va abandonar el govern el dia abans que es votés la DUI.

La jutge de l'Audiència Nacional encarregada de la causa és Carmen Lamela, que instruirà la querella per connexió amb la causa que té oberta per sedició i que compta amb quatre investigats: l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendent del cos Teresa Laplana i els líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats des del 16 d'octubre.

Només d'admetre a tràmit la querella va citar Puigdemont i 13 exconsellers per a avui i demà, a les nou del matí, i també per a la celebració d'una compareixença de mesures cautelars després de la seva declaració. La magistrada també ha acordat fixar-los una fiança de 6.207.450 euros, que han de dipositar en tres dies amb l'advertiment que els embargaran.