Milers de persones exigeixen la llibertat dels consellers davant del Parlament

Milers de persones han exigit la llibertat dels set consellers des de davant del Parlament, poc després que la jutge hagi decretat presó condicional per a Oriol Junqueras, i els consellers Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Raül Romeva, tots destituïts pel govern espanyol. En una concentració convocada per l'ANC i Òmnium des de davant del Parlament, aquest dijous al vespre, els crits més unànimes han estat a favor de l'alliberament dels consellers, així com de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També hi ha hagut proclames contundents a favor d'una "vaga general" -sobretot-, de "ni un pas enrere" i de considerar Puigdemont com a "president". En l'acte hi han parlat representants del PDeCAT, ERC, CUP, Demòcrates, MES, Podem, Catalunya en Comú, com també de l'ANC i Òmnium, que han fet una crida a l'acció conjunta per a respondre a l'empresonament dels consellers fins a aconseguir-ne la llibertat.

En la seva intervenció, la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, s'ha mostrat "convençuda" que es canalitzarà la "ràbia i la indignació" d'aquest dijous amb mobilitzacions, aturades, i amb una determinació democràtica "immensa". "No ens aturarem fins a tenir-los aquí", ha continuat. El líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha apuntat que cal "continuar la lluita" fins al final, i sense rendir-se. Per part de la CUP, el fins ara diputat parlamentari Albert Botran ha assegurat que l'Estat no aconseguirà aturar el moviment independentista encara que "escapci" el Govern. Tot seguit, el dirigent anticapitalista ha fet una crida a la vaga general indefinida, una proposta aclamada per la gent que hi havia a la Ciutadella.



"Fer tremolar els fonaments de l'Estat"

Un dels més aplaudits del vespre ha estat el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, que ha exigit una "resposta unànime des d'avui mateix" perquè l'empresonament dels set consellers "ho canvia absolutament tot". "Des d'avui fins 21-D cal fer tremolar els fonaments d'aquest Estat antidemocràtic", ha asseverat Fachin, ovacionat, que ha emplaçat els partits, organitzacions i sindicats a continuar parlant per teixir una estratègia conjunta. "Hem de trobar la manera de donar una resposta contundent i dir que no passaran", ha conclòs.

La líder de MES, Magda Casamitjana, ha demanat serenor però una resposta conjunta: "Endavant les atxes", ha continuat. Al seu torn, la dirigent de Demòcrates Núria de Gispert ha reclamat "actuacions determinants". Finalment, la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha sentenciat que "quan empresonen mig Govern estan empresonant la voluntat d'un poble".

El portaveu accidental d'Òmnium, Marcel Mauri, ha manifestat que cal "seguir protestant" i ha emplaçat la ciutadania a fer que el sobiranisme guanyi les eleccions del 21-D. Fins aleshores ho farem tot perquè tornin a casa", ha dit, en referència als set consellers i a Sànchez i Cuixart. Finalment, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha dit que "segurament es va a una aturada de país", frase que ha tornat a engegar els crits unànimes de "vaga general" entre la gent. "Aquest és el camí", ha conclòs.



"Ens han segrestat la llibertat"

Al principi de l'acte l'actor Joel Joan i l'actriu Carme Sansa han llegit un manifest de les entitats sobiranistes que subratlla que les detencions preventives de l'executiu són "il·legals" i un "abús de poder", a més d'una "flagrant discriminació negativa de la justícia espanyola". "Ho denunciarem incansablement arreu del món", continua el text. "Mai abans, des de la fi del règim franquista, Catalunya havia patit una repressió i vexació d´aquestes característiques", assevera el manifest, aclamat i aplaudit per les milers de persones que s'han concentrat davant del Parlament.

El manifest també constata que les eleccions del 21-D s'utilitzaran per a "recuperar" les institucions. "No podem permetre que allò que vàrem escollir i decidir a les urnes el 27 de setembre de 2015 i l'1 d'octubre de 2017, i que fou ratificat el proppassat 27 d'octubre, ens sigui arrabassat il·legítimament i il·legalment per la força, per tant estarem amatents per preservar els càrrecs electes i les institucions legítimes de Catalunya".

Finalment, el text exigeix la llibertat i la reinstauració "immediata" del Govern "legítim" perquè "avui a Catalunya ens han segrestat la llibertat". "Sortim ara al carrer, ferms, tranquils, pacífics però absolutament tossuts i determinats a exigir la llibertat dels nostres electes, les llibertats que representen les nostres institucions robades i la llibertat inalienable dels catalans a decidir el seu futur", conclou el manifest.