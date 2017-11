Moody's alerta que la tensió és negativa tant per al deute català com per a l'espanyol

L'agència de qualificació creditícia Moody's va alertar ahir que l'escalada de tensió política viscuda a Catalunya amb la declaració unilateral d'independència i l'aplicació de l'article 155 és negativa per al deute d'Espanya i de Catalunya.

En un informe, que no constitueix una acció de qualificació, l'agència assenyala que la inestabilitat política a Catalunya està tenint un impacte negatiu en l'economia regional, amb empreses que han canviat de seu, caigudes en l'arribada de turistes, menys interès dels inversors estrangers i caiguda del consum. Això no obstant, Moody's recorda que manté la qualificació de Catalunya en Ba3 (dins del que es coneix com a bo porqueria) amb perspectiva negativa. En el cas de l'economia espanyola –la qualificació és Baa2 (aprovat)–, la situació pot danyar el consum, afegeix Moody's, que projecta per a enguany un creixement del PIB del 2,9 % i del 2,3 % per al 2018. L'agència apunta que, encara que no hi ha indicis que la crisi estigui afectant la confiança dels inversors en el deute espa-nyol, el nivell d'endeutament segueix sent una vulnerabilitat.