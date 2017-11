Un mort i un ferit crític en un virulent incendi en un bloc a Barcelona

Un home de 93 anys d'edat va morir i un jove de 18 anys es trobava anit en estat crític després de rebre cremades de caràcter molt greu en un espectacular incendi que es va declarar ahir al matí en un bloc d'habitatges del carrer Saragossa, a Barcelona.

Segons van informar fonts de l'Ajuntament de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la víctima mortal era a l'interior de l'habitatge on es va declarar l'incendi.

El ferit que anit es trobava en estat crític és un jove de 18 anys d'edat que va ser traslladat a la unitat de grans cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, segons van indicar les mateixes fonts.

Com a conseqüència de l'incendi, que al migdia ja havia estat extingit, 18 persones van quedar ferides lleus, en molts dels casos per inhalació de fum o van tenir crisi d'ansietat.

Dotze dels ferits van ser traslladats a diferents centres hospitalaris de la ciutat de Barcelona, mentre que sis més van ser atesos al mateix lloc on es va produir l'incendi.

Segons van informar els bombers, l'incendi es va declarar quan faltaven 10 minuts per a les 10 del matí en un habitatge de la sisena planta de l'immoble per causes encara no determinades, i grans flamarades que sortien per la ter-rassa i per les finestres del pis afectat eren visibles des del carrer.

L'incendi va afectar les tres plantes superiors de l'immoble, que en té nou en total, situat al número 132 del carrer Saragossa, a la confluència amb la Ronda del General Mitre.

Molts dels veïns del bloc d'habitatges van haver de quedar-se confinats a casa seva mentre es realitzaven les tasques d'extinció de l'incendi.

A més, la Ronda General Mitre va quedar tallada al trànsit des de la plaça de Lesseps en sentit Llobregat. Fins al lloc de l'incendi es van desplaçar quinze dotacions dels Bombers de Barcelona.

A més, també es van mobilitzar una desena d'efectius del Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana. El telèfon d'emergències 112 va rebre un total de 64 trucades arran de l'incendi.

El regidor de Sarrià-Sant Gervasi de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Mòdol, va confirmar que l'edifici estava totalment desallotjat perquè va quedar malmesa una part de l'estructura. «Els veïns no podran retornar a l'edifici i hauran de ser reallotjats. Els serveis d'emergència treballen per ajudar aquesta gent», va afirmar Mòdol.

Mòdol va apuntar que «es desconeixen encara les causes exactes» de l'incendi i tampoc no va voler avançar dades sobre els morts, ferits o desallotjats. El regidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi sí que va indicar que l'edifici haurà de ser rehabilitat. Segons els Bombers, s'han enviat equips d'extinció a les plantes setena i sisena de l'edifici.

Els Bombers van informar que es va tractar «d'un foc molt desenvolupat i amb una gran temperatura», que va dificultat les tasques d'extinció dels bombers i l'accés a la zona on hi havia els veïns confinats.