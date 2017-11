Puigdemont vol fer la seva declaració a l'Audiència Nacional des de Bèlgica

L'advocat belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, va proposar que el president destituït sigui interrogat des de Bèlgica. En declaracions a l'agència Associated Press, l'advocat defensa que pot ser interrogat a Bèlgica perquè hi ha disposicions legals que ho permeten.

Així mateix, va assegurar que en aquest moment no hi ha una ordre de detenció contra Puigdemont. En una altra entrevista, en aquest cas a la televisió holandesa NOS, l'advocat belga va argumentar que Puigdemont no anirà a l'Audiència Nacional perquè «prefereix observar i esperar».

«Volem esperar la reacció del Govern espanyol i veure què passa», va assenyalar l'advocat, que considera que la probabilitat que detinguin Puigdemont «és molt gran».

Paul Bekaert va dir a l'agència Associated Press que Puigdemont «no anirà a Madrid». «He proposat que l'interrogatori sigui aquí, a Bèlgica. És possible. Ho havia fet això d'interrogar un investigat des d'aquí», va assenyalar l'advocat belga.

Alhora, Bekaert, que va assegurar que Puigdemont «es troba bé i segur de si mateix», va dir que miraran si la querella «està fonamentada» i examinaran, va afegir, «si les penes són desproporcionades i si es respecten els drets fonamentals». Després de preguntar-li en aquesta entrevista si Espanya pot demanar l'extradició en cas que Puigdemont no vagi a declarar, Bekaert ha contestat que «no necessàriament».

«Tinc experiència en altres casos, com els de bascos. Hi ha casos en què hi ha hagut interrogatoris, aquí amb la policia local. No hi ha cap llei que digui que se't pot privar de llibertat per no anar a declarar», va comentar. I sobre la pregunta de si Puigdemont tindrà un judici just a Espanya, Bekaert va respondre: «És prematur dir això. Però és un argument que podem utilitzar quan hi hagi una petició per a l'extradició». Carles Puigdemont va assegurar ahir que malgrat «amenaces passades i presents» segueixen treballant un mes després del referèndum independentista de l'1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional.

A través d'un missatge publicat al seu compte de la xarxa social Twitter, i acompanyat per una urna de plàstic de l'1-O, Puigdemont va escriure: «A un mes del referèndum de català de l'1 d'octubre. Malgrat les amenaces passades i presents seguim treballant. Orgull de Poble».

En el seu missatge, el president destituït no es pronuncia sobre la seva citació davant l'Audiència Nacional per declarar acusat dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

Els quatre consellers que són a Bèlgica amb el president Puigdemont també van demanar ahir declarar des d'aquest país, segons van explicar fons pròximes al Govern destituït pel Govern espa-nyol. Segueixen així les passes de Puigdemont.

L'eurodiputat d'ERC Josep-Maria Terricabras va dir ahir a Efe que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es quedarà «una temporada» a Brussel·les, i ha considerat que «si està citat per declarar, pot fer-ho des de Bèlgica».



«No seran 2 o 3 dies»

«Sé simplement que té la intenció de quedar-se una temporada a Brussel·les. No sé res més, depèn de com evolucionin les coses. Segur que no seran 2 o 3 dies, serà una mica més», va afirmar l'europarlamentari, un dels tres representants de la cambra europea que van acompanyar aquest dimarts Puigdemont en la seva roda de premsa a Brussel·les.

Sobre la possibilitat que declari avui davant l'Audiència Nacional va opinar que «ho pot fer des de Bèlgica». «Si el citen a declarar, ho pot fer des de Bèlgica, perquè la Unió Europea (UE) és una unió i és indiferent si ho fa a Brussel·les, a Madrid o a Roma», va sostenir, a la vegada que va reiterar que Puigdemont «no ha demanat asil» en aquest país. Sobre les incògnites que existeixen quant al parador de Puigdemont, després que ahir a la nit abandonés l'hotel on s'allotjava, va considerar que és un assumpte de «seguretat».

El web del president Carles Puigdemont, que va ser tancat en virtut de l'aplicació de l'article 155 de divendres passat, des d'ahir tornava a estar operatiu, però s'hi ha d'accedir a través de l'adreça: president.exili.eu.



Els laments del «Govern legítim»

El Govern «legítim» va lamentar ahir que s'enfronti a un «judici polític» i va assegurar que «entoma» les possibles penes de presó «com una denúncia de la situació que viu la democràcia a l'estat espa-nyol i com un crit a favor de la llibertat del nostre poble». En un comunicat el Govern destituït pel 155 denuncia la «desproporció» de les penes demandes pel fiscal i recorda que són equivalents a delictes com l'assassinat o el ter-rorisme.

El comunicat explica que una part dels consellers aniran a l'Audiència com a «denúncia de la manca de garanties del sistema judicial espanyol i de la seva voluntat de perseguir idees polítiques». Mentre que un altre grup de consellers es quedarà a Brussel·les per tal de denunciar el «judici polític».