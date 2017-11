Roger Torrent: «No deixarem que passin, no ens aturaran»

El fins ara portaveu adjunt del grup parlamentari de JxSí, Roger Torrent, ha reaccionat a la xarxa després que la jutge hagi decretat presó condicional per als consellers que han declarat aquest dijous a Madrid: "Han posat al Govern a la presó. Gent innocent. Com si això aturés cap anhel de llibertat. No deixarem que passin. No ens aturaran". Així ha reaccionat Torrent, dirigent d'ERC, minuts després de conèixer-se la sentència de presó incondicional per al vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Raül Romeva, tots destituïts pel govern espanyol.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat així la presó incondicional per als consellers destituïts, i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila. Lamela actua d´aquesta manera seguint el criteri de la Fiscalia, que ha reclamat aquestes mateixes mesures després de les compareixences on tots –tret de Vila- han contestat només les preguntes de les seves defenses.