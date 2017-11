Societat Civil Catalana i Vox atien l'escarni a Madrid dels membres de la Mesa del Parlament

Societat Civil Catalana (SCC) i Vox han atiat l'escarni que hi ha hagut a l'arribada dels membres de la Mesa del Parlament Anna Simó i Joan Josep Nuet a l'estació d'Atocha de Madrid. Desenes de persones s'han concentrat en aquest punt i han increpat els dos membres de la Mesa, que demà declararan davant del Tribunal Suprem. Els dos han arribat a Madrid en l'AVE de les 19.45 h, tal com havien anunciat SCC i Vox a través dels seus canals de Twitter. La piulada dels primers deia: "Nois, la Mesa del Parlament arriba a Atocha a les 19.45 h. Anem a donar-los la benvinguda???". La dels segons indicava: "Informen que els colpistes van a l'AVE 03172 que ha sortit a les 17.00 h de Barcelona i arriba a Madrid-Atocha a les 19.45 h. Rebeu-los!".



A l'arribada a Atocha, Simó i Nuet s'han trobat amb un grup format per desenes de persones enarborant banderes espanyoles que els amenaçaven i els insultaven, a banda d'una munió considerable de periodistes i d'un cordó de la policia espanyola que els ha hagut de protegir fins que han sortit del recinte. A fora, els dos polítics catalans han continuat essent increpats fins que han pujat al cotxe que els esperava.





Este asedio a políticos en Atocha no se ve cuando Rato,Bárcenas o Urdangarín viajan a Suiza. Toleramos la corrupción pic.twitter.com/XI06uAHnuX — Pedro Arancón (@Pedro_Arancon) 1 de noviembre de 2017