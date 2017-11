El terrorista de Nova York va planejar l'atemptat durant diverses setmanes

Equips d'investigadors estan escrutant el passat i els contactes de l'immigrant uzbek Sayfulló Saipov per aclarir l'atemptat de terrorisme islàmic més greu patit per Nova York des dels atacs a les Tor-res Bessones. Saipov, de 29 anys, està recuperant-se a l'hospital Bellevue de Nova York de les ferides a l'abdomen per trets d'un policia després que matés vuit persones amb un vehicle que circulava a gran velocitat. L'immigrant va estar planejant l'atac durant diverses setmanes i «ho va fer en nom d'Estat Islàmic» (EI), va afirmar el responsable antiterrorista de la policia novaiorquesa, John Miller. L'atacant «va seguir exactament» les instruccions d'EI a les xarxes socials per perpetrar aquest tipus d'atacs.

Saipov va arribar el març de 2010 als Estats Units beneficiat amb un visat obtingut gràcies a una loteria oficial de les autoritats de migració per permetre l'entrada al país de ciutadans de nacions que no tenen forta presència als Estats Units. Vivia a la localitat de Paterson, al veí estat de Nova Jersey, i era conductor d'un vehicle d'Uber.

El terrorista va llogar una camioneta en una botiga de la cadena de bricolatge Home Depot a Nova Jersey i poc després va entrar a Manhattan. Va irrompre a gran velocitat en un carril per a bicicletes situat a prop de la riba del riu Hudson i va atropellar al seu pas desenes de persones, fins que va xocar amb un autobús escolar. Va sortir de la camioneta cridant en àrab «Al·là és gran», armat amb una pistola de perdigons i una altra de paintball, fins que un agent li va disparar a l'abdomen i va aconseguir neutralitzar-lo.

Sis persones van morir al lloc dels fets i dues més anant a l'hospital. Entre els morts hi ha cinc argentins que havien arribat a Nova York per celebrar el trentè aniversari de la seva graduació. Les autoritats van dir que a més dels cinc argentins hi ha una altra víctima mortal de nacionalitat belga, una dona de 31 anys. També hi ha ciutadans belgues ferits, segons el secretari d'Estat, Rex Tillerson.

A causa de l'atemptat 12 persones van ser hospitalitzades després de resultar ferides. Tres d'elles ja han estat donades d'alta, però nou més segueixen rebent atenció mèdica, quatre d'elles amb lesions molt greus.



Revisió de les càmeres

Les autoritats estan revisant les càmeres de la ciutat per estudiar els moviments de Saipov en el seu trajecte mortal cap al lloc de l'atemptat, així com els documents que van trobar a casa seva i el contingut del seu ordinador. El terrorista ja ha estat interrogat a l'hospital on està ingressat, però els encarregats de la investigació van evitar donar detalls sobre el que va declarar.

Tot i que es tracta de l'atac més greu que ha patit Nova York des dels atemptats de l'11 de setembre del 2001, les autoritats van rebutjar que hagi aconseguit el seu objectiu d'estendre el terror a la ciutat. Dimarts a la nit, hores després de l'atemptat, un milió de persones van sortir al carrer per participar en la tradicional desfilada de Halloween.

«És la manera en què els novaiorquesos diuen que no els afectarà el terrorisme», va afirmar el governador de l'Estat, Andrew Cuomo. «El terrorisme no ens canviarà», va dir, per la seva banda, l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio.

La preocupació principal està enfocada ara en la marató anual de Nova York, que se celebrarà diumenge, pel temor que passi quelcom semblant al que va succeir en la de Boston el 2013, quan hi va haver 3 morts i més de 260 ferits. Responsables policials van dir que es manté la marató com estava previst, tot i que amb la vigilància reforçada.