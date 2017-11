La jutge ordena detenir Puigdemont i els quatre exconsellers que són a Bèlgica

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat una ordre de detenció europea i una altra de recerca i captura a nivell nacional i internacional i ingrés a presó per a Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que són a Bèlgica, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig. La Fiscalia va demanar dijous aquesta mesura, però Lamela no ha dictat l'ordre fins aquest divendres. La magistrada demana que se'ls detingui per rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i afegeix també el delicte de desobediència a l'autoritat. Lamela ha rebutjat la petició que havien fet de declarar per videoconferència des de Bèlgica, país on es troben. Segons la resolució judicial, "no conocorren cap dels casos per autoritzar la mesura". La mateixa jutge va dictar aquest dijous presó incondicional per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

Després que Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí i Puig no es presentessin a l'Audiència Nacional dijous, el ministeri públic va demanar la seva detenció perquè compareguin el més aviat possible. En la seva petició, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, afirmava que "consten reiterats intents d'entregar la citació al seu domicili, així com reiterades trucades telefòniques a les quals s'ha fet cas omís". A més, afegia que Puigdemont "ha manifestat públicament la seva intenció de no comparèixer i ha sol·licitat, juntament amb Comín i Serret, efectuar la declaració per videoconferència, sense oferir cap dada sobre la seva localització actual".

Per tot això, va demanar a la magistrada Carmen Lamela que ordenés la seva recerca, captura i detenció tant a nivell espanyol com internacional, i que faci les gestions oportunes amb els autoritats belgues per emetre Ordres Europees de Detenció contra els cinc membres destituïts del Govern que dijous no es van personar a Madrid.

Bèlgica té "l'obligació" de rebutjar l'extradició, segons un penalista belga



L'advocat penalista belga Denis Bosquet, un dels més prestigiosos a Brussel·les, considera que Bèlgica té "l'obligació" de rebutjar l'extradició del president i dels consellers destituïts si no té "garanties del respecte dels seus drets fonamentals". En una entrevista a l'ACN, ha afegit que els drets fonamentals que cal garantir a Puigdemont és el d'un judici just i "l'absència de discriminació" per motius de "llengua, cultura o opinió política".

Bosquet ha assegurat que, amb una ordre d'arrest europea, Puigdemont i els quatre consellers destituïts acabarien davant del jutge, que hauria de decidir si els envia a Espanya o els permet quedar-se a Bèlgica. Segons l'advocat penalista, a més d'apel·lar a un possible risc pels seus drets fonamentals, Puigdemont també podria justificar la seva defensa en base a què els crims de sedició o rebel·lió no són iguals en els dos països. Bosquet creu que, llavors, el jutge podria pensar que hi ha una "desproporció" en el pena de presó reclamada per Puigdemont i els consellers. A Bèlgica, recorda, la sedició té una condemna màxima de 6 mesos de presó, mentre que a Espanya es poden demanar 15 anys.