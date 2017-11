La jutgessa decreta presó per a Junqueras i set exconsellers, i amb fiança per a Santi Vila

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va dictar ahir presó incondicional per als consellers destituïts Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs, i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila.

Lamela actuava així seguint el criteri de la Fiscalia, que va reclamar aquestes mateixes mesures després de les compareixences en què tots –tret de Vila– van contestar només les preguntes de les seves defenses. Els consellers destituïts i Santi Vila (fins que pagui) van ingressar a la tarda mateix a la presó en règim de reclusos preventius.

Tot i que en principi fonts del ministeri de l'Interior van informar que els exconsellers anirien a cinc centres penitenciaris madrilenys diferents, finalment es va decidir per raons organitzatives i per facilitar la labor de les defenses agrupar els set homes en una mateixa presó, la d'Estremera (la més moderna, que, a més, disposa d'un sistema de videoconferència per si les defenses ho necessiten), i les dues dones a la d'Alcalá Meco. Les fonts van indicar també que no es va optar per la presó de Soto del Real (on hi ha els Jordis) perquè ja suporta suficient pressió i es vol preservar el seu funcionament ordinari.

Pel que fa a les ordres de presó incondicional, en dues interlocutòries, una per al Govern destituït i l'altra per a Vila, la jutgessa ho justifica per l'existència d'una «alta probabilitat d'ocultació, alteració i destrucció de proves», «alt risc de reiteració delictiva» i un «elevat poder adquisitiu» que els permetria «abandonar el territori i subsistir a l'estranger». Al·ludia a la fugida de Carles Puigdemont i 4 exconsellers més a Bèlgica (Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí), per als quals la Fiscalia va demanar a la jutge que dicti ordres europees de detenció i les dirigeixi a les autoritats belgues.

«En aquest punt n'hi ha prou de recordar el fet que alguns querellats ja s'han desplaçat a altres països i han eludit les responsabilitats penals en què poden haver incorregut», destaca l'escrit judicial. Per avaluar el risc de fuga, la jutge té en compte la gravetat de les penes a les quals s'exposen els investigats perquè «com més gravetat dels fets i de la pena, més intensa es pot presumir la temptació de fugir».

En aquest sentit l'escrit recorda que «els querellats s'enfronten a penes que poden arribar a 25 anys de presó pel delicte de rebel·lió, 15 anys de presó pel delicte de sedició i 8 anys pel de malversació», que a més «pot ascendir a deu anys en cas que s'hagi produït falsejament en la comptabilitat». Lamela també observa un alt risc de reiteració delictiva, tenint en compte que les «activitats delictives descrites s'han planificat i realitzat de forma conscient pels querellats durant més de dos anys» des que va començar el 2015 el procés d'independència. Segons Lamela, els investigats «operen dins d'un grup perfectament organitzat de persones, amb el suport d'associacions sobiranistes amb poder i capacitat per auxiliar-los en la seva possible fugida de la Justícia».

L'escrit assenyala que tots van jugar «un paper actiu impulsant el procés sobiranista minuciosament dissenyat i esquivant tota classe de barreres» que poguessin desviar-los de la seva última finalitat. «L'acció dels querellats va ser meditada i perfectament preparada i organitzada, i durant més de dos anys van reiterar l'incompliment sistemàtic de les resolucions» del TC relatives al procés independentista.

Lamela destaca que la planificació, organització i celebració del referèndum de l'1-O va ser finançat amb «fons públics» que van ser «deliberadament» destinats a aquest propòsit. Recorda que el TC va declarar inconstitucionals totes les partides pressupostàries en els comptes de la Generalitat en el cas que es destinessin a la celebració del referèndum. Malgrat això, «els querellats han fet possible la realització de pagaments per portar a terme un acte no ja contrari a dret, sinó constitutiu de delicte», perquè vulnera la resolució del TC. «Havent preordenat les despeses per a la consumació d'un acte delictiu, cal afirmar que les despeses generades han estat deliberadament i ab initio destinades a un fi radicalment aliè a la funció pública», precisa Lamela.



Els Mossos, espies



En paral·lel, la jutge afirma que els Mossos «van arribar a espiar» les accions de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional l'1-O per alertar els congregats als col·legis de la seva arribada. Lamela assegura que «en la gran majoria dels casos, l'actitud mostrada pels Mossos va ser passiva i es van mantenir al marge de qualsevol actuació desenvolupada per la Guàrdia Civil, i van evitar intervenir en casos en què membres de la Guàrdia Civil eren agredits».

De fet, en alguns casos, agents dels Mossos van arribar «a increpar i fins i tot enfrontar-se a algun dels agents de la Guàrdia Civil que en l'exercici de les seves funcions era al lloc». A més, «es van impulsar accions de rebuig per part, no només de les institucions -catalanes-, sinó de forma multitudinària per la societat civil, encoratjada pels mateixos querellats en contra dels funcionaris de la Policia i Guàrdia Civil destacats a Catalunya» i segueix l'argument de la Fiscalia de l'assetjament al qual, diu, van ser sotmesos.



Podrien anar a les eleccions



Junqueras i la resta de consellers podrien concórrer en llistes electorals en els propers comicis autonòmics del 21 de desembre, atès que la llei només impedeix presentar-s'hi a les persones que hagin estat condemnades. Segons estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg), són inelegibles les persones condemnades per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l'administració pública o contra les institucions de l'Estat quan la sentència, encara que no sigui ferma, fixi penes d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupació o càrrec públic.



Declaracions posposades



D'altra banda, el Tribunal Suprem va ordenar vigilància policial per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la mesa de la cambra que estaven citats a declarar ahir arran de la querella de la Fiscalia per rebel·lió, sedició i malversació de fons. La Fiscalia va demanar aquesta mesura després que el Suprem suspengués les seves declaracions fins al pròxim dijous 9 de novembre a petició dels advocats de la defensa. Els lletrats ho van demanar per manca de temps per preparar la defensa i perquè puguin arribar documents dels acords de la mesa.