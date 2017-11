L'Audiència Nacional desestima els recursos de Sànchez i Cuixart i els manté a la presó

La sala segona del penal de l'Audiència Nacional ha desestimat aquest divendres els recursos interposats per les defenses del president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC ), Jordi Sànchez i del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart contra la decisió de decretar presó preventiva. Segons que han informat fonts pròximes a l'Audiència Nacional, després de la vista que s'ha celebrat aquest divendres els cinc magistrats han avançat la decisió i en els propers dies dictaran les interlocutòries amb els arguments amb els que la basen. De moment, no ha transcendit si la decisió s'ha pres per unanimitat de tots els jutges o ha hagut algun vot particular.