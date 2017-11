L'Estat modifica el pressupost de la Generalitat per pagar els 25 milions que costarà el 21-D

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha anunciat aquest divendres que el Consell de Ministres ha aprovat una modificació del pressupost de la Generalitat per a aquest any 2017 per tal que les arques catalanes puguin costejar i fer front als 25 milions d´euros que valdran les eleccions convocades per al 21 de desembre. Així, als 5 milions que ja hi havia previstos per a processos electorals, el govern espanyol ha decidit treure 12,3 milions del fons de contingència de la Generalitat per poder pagar la part dels comicis que s´haurà d´abonar en aquest 2017, i que ascendeix als 17,3 milions d´euros. La resta, 7,7 milions, els haurà de pagar l´administració catalana en 2018. Millo també ha explicat que el govern espanyol ha designat a l´actual secretari general tècnic del ministeri de l´Interior, Juan Antonio Puigserver, perquè es faci càrrec de les funcions de la secretaria general del Departament d´Interior de la Generalitat i de l´àrea de Processos Electorals del Departament de la Vicepresidència, assumint així el desenvolupament i organització de les eleccions i dels dispositius de seguretat que s´aplicaran el 21-D.

Millo ha remarcat que, d´acord amb la regulació existent, la Sindicatura de Comptes fiscalitzarà els comptes del procés electoral i l´activitat financera electoral dels partits, coalicions i agrupacions electorals de cara a les eleccions de desembre. A més, ha detallat les subvencions que rebran les formacions que es presentin i aconsegueixin representació al Parlament, que seran les mateixes que van tenir en les passades eleccions del 27 de setembre de 2015.