Mor una tercera persona pel brot de legionel·la de Llinars del Vallès

Una tercera persona va morir ahir a conseqüència del brot de legionel·la detectat dimarts a Llinars del Vallès, mentre que dues més han estat hospitalitzades, amb la qual cosa són quatre els ingressats en estat greu. Segons el departament de Salut, els afectats tenen entre 48 i 94 anys, i els tres morts són persones d'edat avançada que tenien una patologia de base o factors de risc. Els set afectats són veïns del municipi de Llinars o bé hi han estat en els últims 14 dies, que és el període d'incubació de la legionel·la. Els afectats van començar a presentar símptomes entre el 15 i el 28 d'octubre,i no es descarta que puguin aparèixer nous casos. Mentrestant, els tècnics de l'ASPCAT continuen amb l'estudi ambiental per delimitar possibles instal·lacions de risc i fer la inspecció, recollida i anàlisis de mostres i el tractament i, en el seu cas, el tancament de les instal·lacions implicades.