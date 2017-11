Trump demana la pena de mort per a l 'autor de l'atemptat a Nova York

El president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar una condemna a mort per a Sayfullo Saipov, el presumpte terrorista simpatitzant d'Estat Islàmic (EI), que aquest dimarts va matar vuit persones en un atropellament múltiple a Nova York.

«El terrorista de Nova York estava content quan va demanar penjar la bandera d'EI a la seva habitació de l'hospital. Va matar 8 persones, i en va deixar greument ferides 12. Hauria de rebre la pena de mort!», va dir Trump en un missatge a Twitter. Saipov va resultar ferit d'un tret de la policia després d'atropellar una multitud amb un vehicle i ara està detingut sota vigilància en un hospital de Nova York.

Quan va ser interrogat per primera vegada a l'hospital, va demanar que es col·loqués a la seva habitació una bandera d'aquest grup terrorista, i no va mostrar cap remordiment per l'atac que presumptament havia comès.

Encara que l'Estat de Nova York no preveu la pena de mort en el seu sistema penal, que té la cadena perpètua com a màxima pena, Saipov sí que podria rebre una condemna a mort en un judici federal per terrorisme. De fet, un dels terroristes que van atemptar el 2013 en la marató de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, va ser condemnat a mort mitjançant el sistema federal de Justícia, ja que l'Estat de Massachusetts tampoc preveu aquest càstig.

D'altra banda, el Govern nord-americà va advertir ahir que utilitzarà «totes les eines disponibles» per fer front al terrorisme i va assegurar que està investigant «centenars de persones» que han arribat al país com a refugiats.

«El nostre objectiu no és només detenir els terroristes, sinó evitar que ens ataquin», va afirmar el fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, en participar en un acte oficial a Nova York per explicar les mesures oficials contra el terrorisme. La intervenció de Sessions va tenir lloc dos dies després que un immigrant uzbek perpetrés suposadament un atemptat inspirat en el terrorisme islàmic que va matar vuit persones, cinc d'elles ciutadans argentins, en atropellar deliberadament amb una camioneta a Manhattan.

En un missatge per explicar mesures per garantir la seguretat interna, Sessions, també titular del Departament de Justícia, va abonar les mesures migratòries que ha impulsat Trump.

«El president està determinat a evitar que els terroristes i els seus simpatitzants s'infiltrin al nostre país», va afegir Sessions, que va recordar que des dels atemptats de l'11-S la majoria dels condemnats per terrorisme als EUA han nascut fora del país.

També va assenyalar que el Departament de Justícia està investigant per sospites de terrorisme «centenars de persones que han arribat aquí com a refugiats», una tasca que exigeix «enormes recursos». Sessions va defensar la disposició anunciada dimarts per Trump per suspendre el programa de «loteria de visats per a la diversitat», que per exemple va permetre que arribés al país l'uzbek que presumptament va atemptar a Nova York, Sayfullo Saipov.