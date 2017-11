Cau a la meitat l'arribada a Europa d'immigrants per la Mediterrània

Un total de 150.982 immigrants han arribat a Europa per la Mediterrània des que va començar el 2017 i fins al passat 1 de novembre, enfront dels 335.158 que van creuar en el mateix període de l'any passat, segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Es tracta del primer any des del 2013 en què la xifra no arriba a les 200.000 persones per aquestes dates, encara que l'OIM recorda que cada dia hi ha desembarcaments a les costes europees.

Segons aquesta entitat, un 75% dels immigrants i refugiats que van creuar la Mediterrània en els primers deu mesos d'aquest any van arribar a Itàlia (111.552 persones) i la resta van aconseguir Europa a través de Grècia, Xipre o Espanya.

A Espanya van arribar en aquest període un total de 14.753 immigrants, mentre que el 2016 ho van fer 5.445.