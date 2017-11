Detenen el comissari Villarejo per suborn, blanqueig i grup criminal

La Unitat d'Assumptes Interns de la Policia ha detingut el comissari jubilat José Villarejo, la seva dona i el que va ser comissari de l'Aeroport de Barajas Carlos Salamanca en una operació anticor-rupció per delictes de suborn, blanqueig de capitals, immigració il·legal i pertinença a organització criminal.

L'operació, batejada com Tàndem, ha estat coordinada per la Fiscalia Anticorrupció i l'Audiència Nacional, que ha dictat sis ordres d'arrest i diversos escorcolls a Madrid, València i Màlaga, entre ells a l'oficina de Villarejo a la madrilenya Torre Picasso i al seu domicili a Boadilla de la Muntanya. Afers Interns ha investigat durant mesos l'entramat empresarial de Villarejo i la seva dona, Gemma Isabel Alcalá, i ha desenvolupat una operació per desmantellar una organització criminal el principal objectiu de la qual és la reintroducció a Espanya i altres països de la Unió Europea de fons procedents d'activitats il·lícites vinculades a la corrupció internacional en els negocis.

Així ho va explicar la Fiscalia Anticorrupció, que sosté que tant Villarejo com l'altre comissari detingut (Carlos Salamanca, segons han avançat a Efe fonts de la investigació), s'aprofitaven de les funcions pròpies dels seus respectius càrrecs policials, «especialment sensibles per a la seguretat nacional», per rebre «elevades sumes de diners i regals sumptuaris diversos».

Tot això a canvi dels seus serveis especialitzats «d'intel·ligència» i de «facilitar l'entrada il·legal de ciutadans no comunitaris en territori espanyol».

Fonts de la investigació han apuntat a Efe que entre les pràctiques d'aquesta suposada xarxa criminal hi havia la de facilitar l'entrada de persones de nacionalitat guineana a Espanya i la posterior regularització de la seva situació a través de les empreses de Villarejo.

Segons Anticorrupció, els fets podrien ser constitutius de delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, suborn i contra els drets dels ciutadans estrangers.

Les detencions les ha ordenat el jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Diego d'Egea, que està reforçant a la jutgessa Carmen Lamela, en funcions de guàrdia, la qual ahir va ordenar la presó de nou exmembres del Govern català i avui estudia si ordena la detenció de l'expresident Carles Puigdemont i quatre exconsellers.

El comissari Carlos Salamanca, antic responsable de la Comissaria de l'Aeroport de Madrid-Barajas, va arribar a estar imputat, encara que aquesta investigació es va arxivar, en l'anomenada Operació Emperador, en la qual diversos policies van ser jutjats i absolts per donar informació a la xarxa xinesa de blanqueig de diners liderada per Gao Ping.

L'Operació Emperador està en el rerefons de l'anomenada «guer-ra dels comissaris» oberta la legislatura passada, ja que el llavors comissari d'Afers Interns Marcelino Martín Blas va relacionar el fill de Villarejo amb la trama. Això va obrir una «enemistat» (en paraules de Villarejo), entre ell i Martín Blas, tot i que prèviament van treballar junts en l'anomenada Operació Catalunya el 2012. Van acabar enfrontats als jutjats en casos com el del petit Nicolás i el del pen drive de la família Pujol.

En aquests sumaris s'han destapat pràctiques de la coneguda com «policia política» que va funcionar durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz i en la qual es van redactar informes amb informació sense contrastar sobre polítics adversaris del PP.

Villarejo també està implicat en la investigació sobre la compra d'un àtic a Estepona per part de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, ja que es va reunir amb ell en una cafeteria i el contingut d'aquesta conversa es va divulgar posteriorment. A més, un jutge de Madrid l'investiga en la causa contra l'empresari Javier López Madrid per suposadament assetjar la doctora Elisa Pinto.