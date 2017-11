ERC aposta per una llista unitària que també inclogui la CUP i part de Podem

ERC avala una llista unitària que superi JxSí. Així s'ha consensuat en el Consell Nacional dels republicans, celebrat aquest dissabte al migdia, tal i com han confirmat fonts del partit a l'ACN. Esquerra vol que la candidatura única inclogui la CUP i una part de Podem, a més de les formacions que ja han format part de la coalició de JxSí al Parlament la darrera legislatura -Demòcrates i MES. D'altra banda, ERC constata que si aquesta nova llista unitària no és viable cada partit s'ha de presentar per separat i defensar el seu propi espai. En aquest darrer escenari, sí que es treballaria per treballar de manera coordinada i, possiblement, amb punts al programa en comú.

Així, les dues opcions que posa ERC damunt la taula per al 21-D és concórrer amb una sola llista del sobiranisme, o bé presentar-s'hi en solitari. En aquest darrer escenari, els republicans es plantejarien com a molt sumar-hi independents, MES i Demòcrates, partits que ja s'integraven dins de JxSí.

Fonts del Consell Nacional dels republicans consultades per l'ACN han afegit que, a més, hi ha hagut un ampli consens en la reunió perquè el president de partit, Oriol Junqueras, i la resta de consellers d'ERC empresonats des de dijous estiguin presents en aquesta candidatura unitària.

Dirigents d'Esquerra han explicat a l'ACN que l'aposta és perquè aquesta llista que superi JxSí inclogui, almenys, la part de Podem Catalunya que representa el seu secretari general, Albano Dante Fachin. Cal recordar que el propi Fachin ja s'ha posicionat a favor d'un front comú per defensar l'autogovern i les institucions catalanes, així com per rebutjar el 155 i demanar l'alliberament dels presos polítics. Per una altra banda, Catalunya en Comú suggereix una estratègia compartida, però sense cap aliança formal amb partits independentistes el 21-D.



Més avals

Ara, doncs, caldrà esperar els moviments de la resta de partits. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont -destituït per l'Estat i que encara es troba a Brussel·les-, ja s'ha mostrat partidari de la llista unitària: "És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i la República", ha publicat a Twitter aquest matí, acompanyat d'un manifest per sumar adhesions a la candidatura única.

Al seu torn, el PDeCAT celebra aquest diumenge al matí un nou Consell Nacional, on es debatrà la possibilitat de fer aquesta llista unitària del sobiranisme. Per la seva banda, la CUP ha convocat una assemblea nacional extraordinària pel diumenge 12 de novembre. El límit per registrar les coalicions és el dia 7. Els anticapitalistes ja han assegurat que permetran que el dia 12 es prenguin les decisions amb total llibertat, i que es tindran en compte tots els terminis.

Al llarg d'aquest divendres i dissabte més veus s'han sumat a l'aposta de la llista unitària del sobiranisme. Les bases de Demòcrates han avalat que el partit es presenti al 21-D, i un 96,33% dels voluntaris de la formació que lidera Toni Castellà ha donat suport a la candidatura transversal del sobiranisme. La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), vinculada al PDeCAT, també ha demanat una llista unitària per defensar la República, així com l'organització de l'esquerra independentista Poble Lliure, propera a la CUP.