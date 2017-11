Iceta: «És hora de bastir ponts, no cavar trinxeres ni aixecar fronteres»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat avui que és hora de "bastir ponts, no cavar trinxeres ni aixecar fronteres", i que el seu partit s'erigeixi com "alternativa a la dicotomia estèril entre la independència i l'immobilisme".

En un acte de debat sobre els eixos del programa electoral del PSC per a les pròximes eleccions autonòmiques a la seu del partit, Iceta ha assenyalat que la seva formació advoca per un "canvi de rumb" perquè aquesta legislatura "ha estat un desastre total i absolut", el balanç de la qual és "una societat dividida, una economia debilitada i un país aïllat".

"Vull allargar la mà a l'esquerra i al centre, a autonomistes i a federalistes. Vull un gran acord que impliqui una gran victòria per a Catalunya", ha asseverat el líder dels socialistes catalans.

El PSC vol recuperar "amb força l'ideal i l'empenta del catalanisme social", doncs entén que "la centralitat de la política" i la "via del diàleg" són l'"única formula per trobar una solució acordada".

Iceta ha dit que són necessàries "àmplies majories per a l'acord i el canvi" i per a un "pacte d'Estat" que comporti més autogovern, un millor finançament per a l'autonomia, una Espanya federal "en què una Catalunya estimada i respectada se senti còmoda" i un "mecanisme" perquè els catalans acceptin o no aquesta proposta.

Ha lamentat també que "sense diàleg i sense proposta política per resoldre el problema que tenim entre mans, s'han resignat uns i altres a que l'única resposta de l'Estat sigui la del Poder Judicial".

Iceta ha indicat que "en una situació excepcional" el seu partit no pot "fer el de sempre" i per això ha de dirigir-se "als votants socialistes de pedra picada", però també i "més que mai" a aquells votants "que potser mai s'havien plantejat" donar el seu suport al PSC.

Ha defensat que "la convocatòria immediata d'eleccions a partir de l'article 155" ha estat la manera de revertir "la imposició d'una minoria nombrosa però insuficient per trencar amb la resta d'Espanya", en referència a la majoria parlamentària independentista, i de "retornar les institucions catalanes a la legalitat".

"Ara ens toca afrontar aquest procés electoral amb tanta lucidesa com fermesa: criticant el frau, el fracàs i la frustració que han definit aquesta legislatura", ha assegurat.