May anuncia un nou codi de conducta per les acusacions d'assetjament

La primera ministra britànica, Theresa May, va divulgar ahir un nou codi de conducta destinat als representants del Partit Conservador arran de les recents acusacions d'assetjament sexual sorgides a Westminster contra polítics i diputats del país.

La líder tory es va dirigir ahir per carta al president dels Comuns, John Bercow, per detallar les noves pautes acordades, després que els mitjans britànics destapessin en els últims dies diversos d'aquests casos comesos suposadament per polítics de tots els partits del Regne Unit. Com a part d'aquest nou codi de comportament, els conservadors implementaran un mecanisme per canalitzar futures queixes, en què s'habilitarà una línia telefònica a través de la qual les víctimes d'assetjament podran denunciar els abusos. A més, es crearà un panell d'investigació que per primera vegada inclourà un membre independent.

En aquesta missiva dirigida a Bercow, May va indicar que el Govern i el Partit Conservador creuen que hauria d'haver un procediment de queixes «comú, transparent i independent per a tots aquells que treballen al Parlament, que desitgen elevar les seves preocupacions, que aporti claredat i certesa sobre com es poden abordar i (els detall) el suport que rebran». Està previst que la cap de l'Executiu es reuneixi dilluns que ve amb líders de l'oposició, entre ells el dirigent laborista, Jeremy Corbyn, per tal d'estudiar les propostes d'implementació del nou sistema de queixes a Westminster.

En el si dels conservadors, el ministre de Defensa, Michael Fallon, va presentar dimecres la seva dimissió després de destapar-se que en el passat va tenir una conducta inapropiada amb una periodista i amb la diputada tory Andrea Leadsom, líder dels conservadors en els Comuns.

Dins el Laborisme, el principal grup opositor va suspendre aquesta setmana el diputat Kelvin Hopkins per un suposat cas d'assetjament sexual a una activista del partit.

D'altra banda, la Policia britànica investiga una denúncia contra l'actor nord-americà Kevin Spacey per un cas d'assetjament sexual suposadament comès a Londres el 2008, informava ahir el diari The Sun.

La Policia Metropolitana de Londres (MET o Scotland Yard) va confirmar que el departament d'abús infantil i delictes sexuals investiga una denúncia rebuda l'1 de novembre, que al·lega que «un home va assaltar un altre home el 2008 a (barri de) Lambeth».