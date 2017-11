El partit de Leopoldo López alerta d'una possible il·legalització

El partit de Leopoldo López, Voluntat Popular (VP), va denunciar ahir que el «règim de Nicolás Maduro» pretén il·legalitzar aquesta formació opositora i empresonar el seu coordinador, el també vicepresident del Parlament Freddy Guevara.

El senyal d'alarma llançat per VP va arribar minuts després que el Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela establís ahir que Guevara ha de ser jutjat per delictes de «instigació pública continuada» i altres delictes relacionats amb el seu paper en les protestes antigovernamentals que va viure el país entre abril i agost d'aquest any.

Per a això, el Suprem sol·licitarà a la plenipotenciària Assemblea Nacional Constituent instaurada per l'oficialisme que aixequi la immunitat parlamentària de Guevara, si bé és el mateix Parlament el que ha de prendre aquesta decisió segons el que disposa la Constitució.

En un comunicat, VP denuncia «la persecució continuada» a l'organització, «aquesta vegada mitjançant la pretensió d'il·legalització anunciada pel mateix Maduro», i va vincular l'acció empresa contra Guevara amb la negativa del partit d'acudir a unes eleccions municipals de desembre que considera viciades per endavant.