Les protestes electorals a Kenya deixen 12 morts i 60 ferits

Dotze persones van perdre la vida, entre elles un menor, i 60 van resultar ferides en les protestes contra les eleccions del dia 26 d'octubre a Kenya, va assegurar ahir la Comissió Nacional per als Drets Humans. Aquestes morts, confirmades per investigadors de la institució en un informe publicat ahir, es van produir entre el 25 i el 27 d'octubre, principalment en enfrontaments contra la policia en zones de l'oest del país com Kisumu i Homa Bay, tradicionals bastions de l'oposició. Els dotze morts se sumen als cinc registrats al període preelectoral, que la Comissió fixa entre el 2 i el 16 d'octubre i en el qual es té constància de més de 90 ferits.

Entre les eleccions del 8 d'agost i les del 26 d'octubre, la KNCHR ha pogut confirmar fins a 54 morts i més de 150 ferits.