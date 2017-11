Carles Puigdemont crida a una llista unitària el 21-D

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha fet avui una crida a conformar una llista unitària de l'independentisme de cara a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre que ve, per la qual ha difós un manifest i una recollida de firmes a través d'Internet.





És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017



En un missatge a través del seu compte de Twitter, el president cessat, al qui es creu que està a Bèlgica, ha assegurat que "és el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i per la República llistaunitaria.cat".Al voltant de trenta minuts després que hagi publicat aquest missatge, aquesta recollida de firmes en línia suma més de 2.400 suports per crear un "front electoral sobiranista ampli" més enllà "d'una coalició de partits", una "llista cívica unitària i transversal que impliqui tots els sectors que volen enfrontar-se al bloc del 155 i a la repressió"."Les eleccions imposades pel Govern espanyol el 21-D" són una elecció entre la "democràcia i la imposició" entre els partits sobiranistes i els "destructors de l'autogovern", assegura el manifest.Tots els qui l'1 d'octubre van acudir a "defensar les urnes contra el segrest i la violència policial", segons aquest manifest, haurien en donar suport a "aquesta aliança" i la "unitat d'acció més enllà d'unes sigles" per defensar "la democràcia davant el cop d'estat unionista".El document denuncia la "persecució judicial i el linxament personal" instigat pel "nacionalisme espanyol" als exconsellers i als membres de la Mesa del Parlament, que avui són "perseguits per les idees polítiques que defensen" i no per la seva pertinença a un o un altre partit, segons aquest text.Les decisions judicials adoptades per l'Audiència Nacional expliquen "què passaria si el 21-D no guanyés el bloc sobiranista", afegeix.El "grup de persones, provinents d'espais ideològics diversos" que promou aquesta llista defensa a més que el sobiranisme ha abanderat un moviment de "radicalitat democràtica" i "mobilització pacífica", encara que al davant hagi tingut un adversari "poc democràtic, trampós i fins i tot violent".Del bloc "del 155", els signants denuncien també que és "còmplice de fiscals que fabriquen delictes i de judicis que violen els drets humans empresonant líders cívics i polítics innocents elegits democràticament".El 21D no hi ha cap més pla que "guanyar, guanyar i guanyar", assenyala aquest document, que reclama la unitat "transversal" per aconseguir "la fi de l'ocupació, la llibertat dels presos polítics i la República".Aquesta petició arriba després que el PDeCAT advoqués ahir per una "llista de país" i que el propi expresident assegurés des de Brussel·les (Bèlgica) que està disposat a ser candidat a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre, fins i tot "des de l'estranger".