Puigdemont està disposat a ser candidat a president el 21-D des de l'estranger

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va dir ahir que «no ha fugit» de la justícia i que està disposat a ser candidat, fins i tot «des de l'estranger», a les eleccions catalanes convocades per al pròxim 21 de desembre.



«Estic disposat a ser candidat, fins i tot des de l'estranger», va assenyalar el polític català en una entrevista que va ser gravada a la televisió pública francòfona RTBF i que va ser emesa en l'informatiu de la nit.



Carles Puigdemont, que també va assegurar que és a Bèlgica per preparar la seva defensa, va confiar que les eleccions el 21-D «es puguin desenvolupar de la manera més normal possible. No és amb un govern a la presó que aquestes eleccions poden ser neutrals, independents, normals».



«No he fugit, però és impossible preparar-se bé» (per a la defensa), va dir també Puigdemont, que va afirmar que desitja comparèixer davant els jutges, però «davant la veritable justícia (de Bèlgica), no davant la justícia espanyola», segons l'avanç difós per la cadena de televisió. Puigdemont també assegura que el motiu del seu desplaçament a Bèlgica és evitar una onada de violència i assenyala que «la violència mai ha estat una opció per a nosaltres».



Sobre la seva presència en ter-ritori belga, assegura que no desitja «belgianitzar la política catalana» i explica que no s'ha reunit amb responsables polítics de Bèlgica. «El que volem obtenir d'Espanya és el reconeixement, el respecte», va afegir.

Detenció i entrega



La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar la detenció als efectes del seu ingrés a la presó de Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que van viatjar amb ell a Bèlgica i que no van acudir dijous a la seva citació com a investigats per rebel·lió, sedició i malversació.



Seguint la petició de la Fiscalia, la magistrada va emetre sengles ordres europees de detenció i entrega (OEDE) contra Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret i les va dirigir expressament a les autoritats judicials de Bèlgica. La jutge va cursar les euroordres pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència, i també va dictar recerca i captura nacional i internacional per a cadascun d'ells.



Així, Lamela va dictar dues resolucions per cadascun dels investigats, la primera donant curs a les OEDE, que van ser enviades en aquest cas a la Fiscalia Federal Belga. Aquestes euroordres també es van inserir a l'oficina Sirene, el sistema d'informació Schengen per comprovar els moviments de delinqüents als passos fronterers d'Europa.

Rebutja la videoconferència



En les altres resolucions, la jutge tramita l'ordre de recerca i captura nacional i internacional de tots, a través de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Interpol. La magistrada, a més ,rebutja la petició formulada per Puigdemont i altres exconsellers de prestar declaració per videoconferència perquè, segons explica en les seves resolucions, no hi concorre cap dels casos per autoritzar aquesta mesura. Paral-lelament, el jutge de Barcelona que investiga els preparatius del referèndum va requerir a la Generalitat que li desglossi el cost del referèndum d'independència, inclosos els actes de campanya i l'estada dels observadors internacionals, i li detalli a quina partida i conselleria es va carregar.



En una providència inclosa en el sumari sobre els preparatius del referèndum, el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona dóna un termini de deu dies al departament d'Economia i Hisenda perquè li remeti un informe «relatiu al cost econòmic que hagi suposat la consulta del dia 1 d'octubre», detallant cadascuna de les partides pressupostàries.



L'escrit del magistrat, que dóna curs així a una diligència sol·licitada per la Guàrdia Civil, està datat el 30 d'octubre, amb el vicepresident Oriol Junqueras, ja destituït per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Concretament, l'ofici demana a la Generalitat que detalli els costos relatius al «trasllat i estada dels diferents observadors internacionals convidats» per verificar els resultats del referèndum, així com els pagaments al personal per portar a terme la consulta.