El sindicat majoritari a l'ensenyament se suma a la vaga del 8 de novembre

El consell nacional d'USTEC-STEs ha decidit aquest dissabte sumar-se a la vaga general de dimecres que ve, 8 de novembre, convocada per la Intersindical-CSC. A través del seu compte de Twitter, el sindicat majoritari a l'ensenyament ha donat suport a l'aturada i ha fet una crida a participar-hi. La Intersindical-CSC argumenta que la vaga general és per exigir la derogació del decret del govern espanyol que facilita el trasllat de seus socials i en resposta a "l'empobriment" de la classe treballadora i "la precarietat instaurada en el món laboral" per les reformes laborals aprovades en els darrers anys. L'anunci de l'aturada va arribar divendres, l'endemà de l'empresonament dels vuit consellers destituïts, però des de la Intersindical s'insisteix que "no hi ha cap tipus de relació de context polític".