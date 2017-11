Trump promet que Estat Islàmic pagarà pel seu atac als Estats Units

El president dels EUA, Donald Trump, va advertir ahir que Estat Islàmic (EI) «pagarà un alt preu» pels seus atacs contra el país, després que el grup terrorista afirmés que el presumpte autor de l'atemptat de dimarts a Nova York és un dels seus «soldats».

En una sèrie de tuits, Trump es va fer ressò d'aquesta reivindicació de l'EI, realitzada en l'últim número de la seva revista setmanal per internet A Naba (Les Notícies), i va anomenar «animal degenerat» el sospitós de l'atemptat, l'immigrant uzbek Sayfullo Saipov, de 29 anys, que està detingut.

Segons Trump, les Forces Armades han colpejat EI amb «molta més duresa» en els últims dos dies. «Ells (els terroristes d'EI) pagaran un alt preu per cada atac contra nosaltres!», va declarar el president.

Poc després, en sortir de la Casa Blanca per volar a Hawaii, des d'on iniciarà aquest dissabte una llarga gira per Àsia, Trump va reiterar davant els periodistes que, cada vegada que hi hagi un atac de l'EI als EUA, el seu Govern arremeterá contra el grup terrorista «deu vegades més fort».

L'atemptat de Nova York, un atropellament múltiple que va causar vuit morts i dotze ferits, no ha estat reivindicat per l'EI per mitjà de comunicats oficials o mitjançant notes en l'agència Amaq, vinculada als gihadistes, com sol ser habitual en el grup.

Una columna relata breument l'atemptat de Nova York citant informacions de «mitjans» i sense servir-se de cap font interna del grup terrorista, com és usual quan reivindica atemptats comesos a l'estranger. Les autoritats nord-americans creuen que Saipov va actuar en solitari, inspirat per tota la propaganda de l'EI que tenia en el seu poder, encara que segueixen les indagacions per conèixer el seu passat i els contactes que va poder tenir.

Al presumpte terrorista li van llegir els càrrecs dimecres davant el tribunal que porta la causa, tot i que l'acusació formal serà anunciada més endavant, possiblement en una segona vista judicial que es durà a terme el 15 de novembre. Trump ha demanat per Saipov la pena de mort i, encara que en un primer moment va dir que anava a considerar enviar-lo a la presó de Guantánamo (Cuba), després s'ha fet enrere a l'admetre les complicacions i lentitud d'aquest procés.