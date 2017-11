Puigdemont i els quatre exconsellers comencen a declarar davant el jutge

Carles Puigdemont i els quatre exconsellers, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret han començat a declarar aquesta tarda davant un jutge d'instrucció flamenc designat per la Fiscalia.

Segons fonts de la fiscalia i properes al govern a l'exili, aquesta tarda ha començat a prendre declaració per separat a cadascun d'ells i el jutge no prendrà una decisió sobre si els permet sortir en llibertat o els envia a presó fins que hagin comparegut tots.

La decisió, que com a màxim s'ha de prendre abans de les 9.17 hores de dilluns al matí, podria arribar "tard aquesta nit", segons apunten des de la fiscalia. El jutge davant del que declaren Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret és flamenc.

En cadascuna d'aquestes vistes estaran presents els afectats, els seus advocats, el jutge d'instrucció i un intèrpret, doncs han elegit que la compareixença sigui en neerlandès, ha afegit Dejemeppe, qui ha precisat que el fet més probable és que les audiències concloguin avui al vespre.



Puigdemont i els quatre exconsellers s'han lliurat aquest matí a la justícia belga



L'expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les s'han lliurat avui a la Justícia belga en qualitat de detinguts i han rebutjat el seu trasllat davant les autoritats espanyoles per presumptes delictes de sedició, rebel·lió i malversació de fons públics.

Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín (Salut), Clara Ponsatí (Ensenyament), Lluís Puig (Cultura) i Meritxell Serret (Agricultura), s'han lliurat a la Policia federal a Brussel·les a les 09.17 hores d'aquest diumenge, ha explicat en roda de premsa el portaveu de la Fiscalia de Brussel·les i magistrat, Guillis Dejemeppe.

El lliurament ha estat "convingut" amb els magistrats dels cinc polítics catalans, que han respectat el compromís i s'han lliurat a les autoritats belgues en presència dels seus advocats.

S'ha produït en una Comissaria de Policia del centre de Brussel·les, evitant la presència de mitjans de comunicació en el moment en què passaven a estar formalment sota arrest.

Poc després han estat traslladats a la seu de la Fiscalia de Brussel·les, on segueixen en "privació de llibertat", és a dir, "sense llibertat de moviments" i obligats a estar a l'edifici, si bé no estan en un calabós, ha precisat el portaveu del Ministeri Públic.

El mig centenar de professionals dels mitjans de comunicació que esperaven Puigdemont i els seus exconsellers autonòmics a l'immoble no els han vist entrar, ja que ho han fet en cotxe i a través de la porta amb accés subterrani a l'edifici.

El que fora 130 president de la Generalitat de Catalunya està representat legalment a Bèlgica pel lletrat flamenc expert en extradicions Paul Bekaert.

A continuació, el magistrat haurà de dir en cada cas si accepta executar l'Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE).

En el supòsit que no la rebutgi, el jutge d'instrucció haurà de decidir si ordena el seu alliberament amb condicions o si els imposa presó preventiva.

"El jutge haurà de decidir en 24 hores, és a dir, abans de les 09.17 hores de demà", ha dit el portaveu de la Fiscalia, qui ha puntualitzat que si el jutge d'instrucció "considera que no ha d'alliberar-los, seran conduïts a la presó".

El procés judicial continuarà a la Cambra del Consell de Brussel·les, tribunal d'instrucció i primera instància judicial, que disposarà d'un termini de 15 dies per pronunciar-se sobre el recurs dels interessats.

La tramitació a Bèlgica de les euroordres, teòricament hauria de prolongar-se un màxim de 60 dies, i 30 més en circumstàncies excepcionals, ha recordat el portaveu del Ministeri Públic en una roda de premsa en francès, anglès i neerlandès.

Tot i això, el portaveu de la Fiscalia ha matisat que, en cas que no s'ordeni el seu ingrés a la presó, el termini podria fins i tot allargar-se més dels citats 90 dies.

És a dir, que en aquest cas Puigdemont no seria lliurat a Espanya abans del 21 de desembre, quan hi ha convocades unes eleccions autonòmiques a Catalunya a les que pretén concórrer i per a les que el seu partit, el PDeCAT, l'ha proposat com a cap de llista.

L'expresident autonòmic es va manifestar públicament per última vegada ahir a la nit, a través de la xarxa social Twitter i en neerlandès, amb un missatge en què es deia "plenament" disposat a col·laborar amb la Justícia belga.

L'entorn del polític independentista a Brussel·les ha explicat avui als mitjans de comunicació que la seva interpretació de la situació jurídica de Puigdemont és que no està detingut, sinó "a disposició" de les autoritats belgues, actitud que "s'emmarca en la seva voluntat de no sostreure's a l'acció de la Justícia, sinó simplement defensar-se en un procediment just i imparcial".