Una dona queda ferida lleu en caure un llamp sobre casa seva a Madrid

Una dona de 65 anys va patir diverses contusions de caràcter lleu en caure-li a sobre el fals sostre d'escaiola de l'habitació en què dormia, com a conseqüència de la caiguda d'un llamp sobre la teulada d'un xalet a la localitat madrilenya de Villaviciosa de Odón. Cap a la una de la matinada una trucada alertava el centre coordinador d'una explosió a l'esmentat habitatge. Es van desplaçar al lloc bombers de la Comunitat de Madrid, que van comprovar que un llamp va caure sobre la llar de foc, la va destrossar, va penetrar pel tir i va trencar el fals sostre de l'habitació situada sota la coberta del xalet. Trossos d'escaiola van caure sobre la dona, que en aquell moment dormia, i li van provocar contusions lleus, de les quals va ser atesa per personal d'emergències, que la va donar d'alta al lloc dels fets. Els bombers van comprovar que no hi va haver danys estructurals a l'habitatge.