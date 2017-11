Les forces de seguretat del Líban eviten un atemptat contra el primer ministre

Les forces de seguretat libaneses van frustrar fa uns dies un atemptat contra el primer ministre del país, Saad Hariri, que va dimitir i va denunciar un complot per assassinar-lo. El grup que preparava l'atemptat va desconnectar les càmeres de les torres de vigilància que hi havia a la ruta per on havia de passar la comitiva del primer ministre a Beirut.

En anunciar la seva renúncia des de Riad, Hariri va afirmar que el Líban viu un clima «semblant» al del 2005 en els dies previs a l'assassinat del seu pare, el llavors primer ministre Rafiq Hariri. «Sé que s'està confabulant en secret contra la meva vida», va afirmar el mandatari, sense aclarir qui està al darrere d'aquesta suposada conspiració contra ell. Hariri també va criticar el grup xiïta Hezbol·là i l'Iran, país al qual va acusar de «tutelar» la política libanesa i de «provocar conflictes i destrucció» al món àrab.

Rafiq Hariri va ser assassinat el 14 de febrer del 2005 en un atemptat amb camió bomba a Beirut que va causar 21 morts i més de 200 ferits. El Tribunal Especial per al Líban, que investiga aquest cas, va acusar cinc membres de Hezbol·là d'haver executat l'atemptat, però el grup terrorista xiïta va rebutjar lliurar-los a la justícia internacional al·legant que és un instrument en mans dels Estats Units i Israel.

Per la seva part, l'Iran va rebutjar les acusacions d'ingerència al Líban i va denunciar que la renúncia al càrrec de Saad Hariri és part d'un pla per desestabilitzar el Pròxim Orient.