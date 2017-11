La justícia belga deixa en llibertat amb mesures cautelars Puigdemont i els consellers cessats que són a Bèlgica

El jutge d'instrucció de Brussel·les ha deixat en llibertat provisional el president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a la capital belga, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig, segons fonts de la defensa. Després de prendre'ls declaració aquest diumenge, el magistrat flamenc ha decidit que poden sortir amb mesures cautelars.

Les declaracions s'han fet per separat, en sessions a porta tancada i en presència, només, dels seus advocats i un traductor. El jutge té ara 15 dies per decidir si accepta la petició d'extradició que fa Espanya o no. En cas que accepti, Puigdemont i els consellers poden presentar un recurs al tribunal d'apel·lació, que hauria de decidir en 15 dies més.

Aquest tribunal ha d'escoltar totes les parts per prendre una decisió. En cas que de nou decidís extradir-los, encara hi hauria una altra possibilitat de recurs que enviaria el cas al tribunal de cassació. Aquest tribunal de cassació té 30 dies més per decidir. En total, un procés que es pot allargar dos mesos, amb 30 dies més en casos excepcionals, fins al màxim dels 90 dies.