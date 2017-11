L'advocat dels exconsellers denuncia que van ser vexats, emmanillats i despullats

L'advocat de diversos exconsellers empresonats, Jaume Alonso-Cuevillas, va denunciar el tracte «vexatori» que van rebre aquests abans de la seva entrada a la presó, com que la policia espanyola en va fer despullar dos i que el responsable de Justícia, Carles Mundó, va haver de ser atès per ferides al canell.

En declaracions a RAC1, Alonso-Cuevillas va explicar que cap a les 10 de la nit de dijous els exconsellers van arribar a la presó d'Estremera en dejú, després d'estar emmanillats moltes hores en una furgoneta, «amb un tracte vexatori» i que, en arribar, la policia en va fer despullar a dos «com si fossin traficants de droga». Va relatar que la policia els va emmanillar per darrere, quan això només es fa «amb presos perillosos», fets que qualifica d'«humiliació absolutament innecessària». La Guàrdia Civil va negar els fets.

L'advocat també va afirmar que l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, va haver de ser atès per ferides al canell, ja que el van emmanillar «pressionant les manilles tant com podien per fer mal» i que va ser el director de la presó qui va demanar que fos examinat pel metge forense.

Fonts penitenciàries van afirmar que el director del centre no va ordenar l'examen, ja que tots els reclusos són sempre reconeguts pel metge de la presó en què ingressen. També neguen que el reconeixement el fes un metge forense perquè el fa el metge del centre en què es produeix l'ingrés.

Per a l'advocat, «denunciable ho és tot», però l'única «prova palpable és la ferida del conseller Mundó», la resta és la paraula de qui ho va patir contra la paraula dels qui diran que van ser «super-respectuosos».

També va afegir que durant la compareixença la jutge ni els escoltava, ja que estava pendent del mòbil, i, sobre les mesures cautelars, diu que «es van fer conjuntament, sense individualitzar».

Per qüestions com aquestes, va afegir, en qualsevol país democràtic el ministre d'Interior hauria de «donar la cara» i fins i tot dimitir.

En aquest sentit, el PDeCAT al Senat ha demanat la compareixença urgent de Juan Ignacio Zoido pel presumpte «tracte denigrant i vexatori» sofert pels exconsellers «durant el trasllat des de l'Audiència Nacional als centres penitenciaris, així com l'arribada a les presons».

El senador Josep Lluís Cleries va exigir ahir al ministre de l'Interior que doni explicacions sobre aquests «gravíssims» fets en el ple de la setmana que ve i que «s'assumeixin les responsabilitats corresponents». Cleries es va preguntar: «Com pot el Govern espanyol justificar aquests fets quan s'omple la boca, dia sí dia també, del respecte a la legalitat?».