L'exprimer ministre belga acusa Rajoy de comportar-se com un «franquista autoritari»

L'exprimer ministre belga Elio Di Rupo ha acusat aquest diumenge el president espanyol Mariano Rajoy de comportar-se com un "franquista autoritari" i s'ha mostrat en contra d'empresonar Carles Puigdemont a Bèlgica. "Estic en contra de la política de Puigdemont, però em sorprendria molt que la justícia belga l'enviés a la presó", ha dit el való Di Rupo, líder del partit socialista de Bèlgica. Segons Di Rupo, el president català "ha abusat de la seva posició" però l'independentisme s'ha de combatre "sent demòcrates". "Recuperem un mínim de dignitat", ha dit el belga, que fa només uns dies va demanar explicacions al govern de Charles Michel pel seu rol en el procés independentista, avisant que estava en joc la "credibilitat internacional" del país.





Puigdemont a abusé de sa position mais Rajoy s'est comporté en franquiste autoritaire. Trouvons le chemin d'une Espagne davantage fédérale. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 5 de noviembre de 2017



En una sèrie de tres piulades, Elio Di Rupo s'ha mostrat en contra del camí de la independència de Catalunya, però també de les accions judicials impulsades pel govern espanyol. "Puigdemont va abusar de la seva posició, però Rajoy s'ha comportat com un franquista autoritari. Trobem el camí d'una Espanya de caire federal", ha dit Di Rupo coincidint amb l'anunci que la fiscalia belga prendrà declaració aquesta tarda al president i els quatre consellers que són amb ell."Recuperem un mínim de dignitat. Combatem l'independentisme, però continuem sent demòcrates", ha dit Di Rupo. "Jo estic en contra de la política de Puigdemont, però em sorprendria molt que la justícia belga l'enviés a la presó", ha afegit.A finals d'octubre, Di Rupo va expressar el seu suport per l'actitud del PSOE en la crisi catalana, assenyalant que Pedro Sánchez és qui ha mantingut l'estratègia "més constructiva". El belga també va demanar al govern del liberal Charles Michel que donés explicacions sobre el que llavors era un possible viatge de Puigdemont a la capital europea. "Està en joc la credibilitat internacional de Bèlgica", va dir llavors.