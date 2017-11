Primeres visites dels familiars als empresonats

? Els vuit exconsellers empresonats des de dijous van rebre ahir la visita dels seus familiars tant a la presó d'Estremera com a Alcalá Meco, on estan ingressats per parelles en mòduls poc conflictius, primaris i de respecte. Tant els mòduls de respecte, pensats per fomentar la convivència, com els primaris (per a persones que són a presó per primer cop) permeten «un clima tranquil», segons fonts penitenciàries. Els familiars els van poder veure més d'un cop, com és habitual els caps de setmana, a més de les deu comunicacions telefòniques setmanals que els permeten.